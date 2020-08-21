Küçük balıkçıdan büyüklerine temizlik çağrısı
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Küçük balıkçıdan büyüklerine temizlik çağrısı

Küçük balıkçıdan büyüklerine temizlik çağrısı -Porsuk çayının kirletilmesi oltaya takılan el bombası ile yeniden gündeme geldi -Patlamamış el bombası balıkçıları endişelendiriyor -Eskişehir'in küçük balıkçısı Porsuk çayını kirletenleri uyardı -4 yıldır balık tutan 13 yaşındaki Samet Coci;

21.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:51

Küçük balıkçıdan büyüklerine temizlik çağrısı

-Porsuk çayının kirletilmesi oltaya takılan el bombası ile yeniden gündeme geldi

-Patlamamış el bombası balıkçıları endişelendiriyor

-Eskişehir'in küçük balıkçısı Porsuk çayını kirletenleri uyardı

-4 yıldır balık tutan 13 yaşındaki Samet Coci;

-"Porsuk çayından şişe, araba lastiği, yatak, koltuk gibi eşyalar çıkıyor, bunların atılmaması gerekir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde oltaya takılan patlamamış el bombası ile kirliliği yeniden gündeme gelen Porsuk Çayı'nin korunması için büyüklerine çağrıda bulunan 13 yaşındaki küçük balıkçı Samet Coci, "İnsanlar kötü bir şey yaptıklarını bilsinler, bunu yapmasınlar" dedi.

Eskişehir'de 2 gün önce Porsuk çayında balık tutan vatandaşların oltasına el bombası takılması şaşkınlık oluşturmuştu. Bütün balıkçıları endişelendiren olayla ilgili polisin inceleme ve soruşturma sürerken, küçük yaşına rağmen Porsuk çayında 4 yıldır balık tuttuğunu söyleyen 13 yaşındaki küçük balıkçı Samet Coci, hem bu olayı değerlendirdi, hem de kirliliğin önüne geçilmesi için büyüklerine çağrıda bulundu. Bulunan bomba sebebiyle kendisi gibi bütün balıkçıların tedirgin olduğunu söyleyen küçük balıkçı, Porsuk çayından şişe, araba lastiği, yatak, koltuk gibi eşyaların çıktığını, bunların atılmaması gerektiğini söyledi.

"Vatandaş olarak bulunan bomba sebebiyle endişeleniyoruz"

Porsuk Çayı'nda bulunan bombadan haberi olduğunu ve durumdan endişelendiklerini söyleyen küçük balıkçık Coci, vatandaşların suya farklı farklı eşyalar attığına da şahit olduğunu ifade etti. Coci, "Ben 3-4 yıldır burada balık tutuyorum. Poşet falan çok çekiyoruz. Bence insanların atmamaları lazım, içine su dolunca dibe çöküyor. İnsanlar içki içiyor, gazoz içiyor sonrada şişeleri suya atıyorlar. Bence bunu yapmamaları lazım. İnsanlar kötü bir şey yaptıklarını bilsinler. Bence yapmasınlar. El bombası haberini gördüm. Arkadaşımın babası var o söyledi bana da. Biz de balıkçı, bir vatandaş olarak çok endişeleniyoruz. Neden atıyorlar, kim ne için attı, bu bize de bir korku veriyor. Buraya bunun kimin attığının bulunmasını istiyoruz. Böyle bir şey benim başıma gelseydi direk polisi arardım. Ben o el bombasının fotoğrafını da gördüm. Yatak çıktı, koltuk takımı çıkarmışlar. Neden atıyorlar onu da bilmiyorum. Şurada kepçe çalışıyordu, çalışırken yatak süngeri çıkardı. Çok kötü şeyler çıkıyor. Tırıvırı, teneke, araba lastiği, araba anahtarları, bisiklet ve en kötüsü de ceset çıkması" diye konuştu.

"Hiç balık çıkmadığı da oluyor, 3 tane çıktığı da oluyor"

Balık tutmaya nasıl başladığını anlatan Samet Coci, her gün Porsuk Çayı'na gelerek balık tuttuğunu belirtti. Coci, "Burada İsrail sazanı, kepenez, vali, gümüş gibi balık cinsleri çıkıyor. Sabah 10'da gelip akşam 8'e kadar balık tutuyorum. Hiç balık çıkmadığı da oluyor, 3 tane çıktığı da oluyor. Belli olmuyor. Tanıdığımız bir abi vardı. O bizi kızı ile birlikte gölete götürdü. Oradan itibaren balık tutmaya başladık. Bir tane de bana hediye olta aldı. Olta bir sene falan evde yattı, izin vermiyorlardı. Sonradan alıştım. Tutuyorum" dedi.

Küçük balıkçıdan büyüklerine temizlik çağrısı

Kaynak: İHA

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