Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı

Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna resmi olarak oturmasının ardından kripto piyasası yakından takip ediliyor. Başkanlığa son 2 gün kala ise piyasaya sürülen iki yeni meme coin ortalığı karıştırdı. "Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?" sorusunun yanıtını ve güncel detayları sizler için derledik.

Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?

Melania Trump, eşi Donald Trump'ın kendi kripto para birimini tanıtmasının ardından, "Melania Coin" ($MELANIA) adlı kendi meme coin'ini piyasaya sürdü. 19 Ocak Pazar günü X platformunda paylaşım yapan Melania Trump, "Resmi Melania Meme artık yayında! Şimdi $MELANIA satın alabilirsiniz," ifadelerini kullandı.

Coin'in internet sitesine göre, "Melania Memes" Solana blokzinciri üzerinde oluşturulan ve takip edilen, değiştirilebilir kripto varlıklar olarak tanımlanıyor.

Melania Coin, Başkan seçilen Donald Trump'ın kripto paralara ve bu varlıkların topluluklarına olan artan ilgisiyle aynı dönemde tanıtıldı. Trump da geçtiğimiz günlerde kendi kripto para birimini duyurdu.

Donald Trump, Cuma günü Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Yeni Resmi Trump Meme'imiz BURADA! Kazanmayı temsil eden her şeyi kutlamanın vakti geldi! Çok özel Trump topluluğumuza katılın. ŞİMDİ $TRUMP EDİNİN!" ifadelerine yer verdi.

Trump, daha önce kripto paraları "dolandırıcılık" olarak tanımlamış olsa da seçim kampanyası sırasında bu varlıkları desteklemeye başladı ve dijital varlıkları kabul eden ilk başkan adayı oldu. Bağışçılar, Coinbase Commerce ürünü üzerinden kabul edilen herhangi bir kripto para birimiyle kampanyasına bağış yapabildi.

17 Ocak Cuma günü Washington, D.C.'de, Trump'ın yapay zeka ve kripto para danışmanı David Sacks tarafından "Kripto Balosu" adlı bir etkinlik düzenlendi. Kripto para sektörü, son seçimlerde büyük miktarlarda bağış yaparken şimdi de Başkan seçilen Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte kendi taleplerini şekillendirmeye hazırlanıyor.

Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?

Melania Trump kimdir?

Melania Trump, 26 Nisan 1970'te Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde doğmuş bir model, iş kadını ve eski Amerika Birleşik Devletleri First Lady'sidir. 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump'ın eşidir. Melanija Knavs (veya Almanca yazımıyla Melania Knauss) adıyla dünyaya gelen Melania'nın babası otomobil satıcısı, annesi ise tekstil sektöründe çalışıyordu. Genç yaşta modellik yapmaya başlayan Melania, Ljubljana Üniversitesi'nde tasarım ve mimarlık okudu, ancak modellik kariyerine odaklanmak için eğitimini yarıda bıraktı. 1990'larda Avrupa'da başlayan modellik kariyeri, ABD'ye taşındıktan sonra Vogue ve Harper's Bazaar gibi ünlü dergilerde yer almasıyla devam etti.

Melania, Donald Trump ile 1998 yılında bir partide tanıştı. Çift, 2004'te nişanlandı ve 22 Ocak 2005'te Palm Beach, Florida'da görkemli bir düğünle evlendi. 2006 yılında oğulları Barron William Trump dünyaya geldi ve Melania aynı yıl ABD vatandaşı oldu. Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini kazanmasıyla Melania Trump, 20 Ocak 2017'de ABD'nin 45. First Lady'si oldu. Bu dönemde çocukların refahı, çevrim içi zorbalıkla mücadele ve opioid bağımlılığı konularını gündemine aldı. Bu çerçevede "Be Best" adlı bir kampanya başlattı. First Lady olarak zarif kıyafet seçimleriyle sık sık moda dünyasında da dikkat çekti.

Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?
Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
img

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
img

Kocasından şüphelenip dedektif tuttu: 300 bin TL tazminat ödeyecek
img

Yabancı VAR hakemlerinin maç başı kazandığı para ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.