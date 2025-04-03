Trump, Karşılıklı Tarifeleri Uygulama Kararını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, bugünü uzun zamandır beklenen "kurtuluş günü" olarak nitelendirerek, "Ülkemiz ve vergi mükelleflerimiz 50 yılı aşkın süredir sömürülüyor ama artık buna izin verilmeyecek." dedi.

Bugünün ABD tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir." diye konuştu.

Trump, yabancı ticaret engellerini ortadan kaldıracaklarını belirterek, nihayetinde bunun yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına geleceğini ifade etti.

Kronik ticaret açıklarını bir ekonomik sorundan ziyade, ABD'nin güvenliğini tehdit eden bir ulusal acil durum olarak nitelendiren Trump, bunun ülke için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını belirterek, "Minimum temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca Trump, bu gece yarısından itibaren, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının da yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Tarife oranları yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Tarifeler ticaret açığı tehdidi hafifleyene kalkana kadar yürürlükte kalacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini kullanarak, ülkenin ticaret ilişkilerindeki karşılıklılık eksikliği, döviz manipülasyonu ve diğer ülkeler tarafından sürdürülen yüksek katma değer vergileri gibi politikaların neden olduğu ticaret açığına karşı önlem aldığı aktarıldı.

Bu kapsamda tüm ülkelere getirilen yüzde 10 oranındaki temel gümrük vergisinin 5 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirilen açıklamada, ülkelere özel olarak belirlenen daha yüksek oranlı tarifelerin ise 9 Nisan'da yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Açıklamada, bu tarifelerin ticaret açığından kaynaklanan tehdidin ortadan kalktığı veya hafiflediği belirlenene kadar yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Fentanil ve göçmen krizi dolayısıyla Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin ilgili kararlar uyarınca yürürlükte kalacağı belirtilen açıklamada, ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasına uygun malların istisna kapsamında kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, sektörel tarifelerin açıklandığı çelik, alüminyum, otomobil, bakır, yarı iletkenler ve kereste gibi ürünlerle ABD'de bulunmayan enerji ve belirli minerallerin karşılıklı tarife düzenlemelerinden muaf olacağı bildirildi.

Geçen yıl ABD'nin mal ticaret açığının 1,2 trilyon doları aştığına işaret edilen açıklamada, 2001'de yüzde 28,4 olan ABD'nin küresel üretimdeki payının 2023'te yüzde 17,4'e düştüğünün bilgisi paylaşıldı.