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Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Böylece Nisan ayında uygulanacak olan kirada tavan zam oranı da belli olmuş oldu. Buna göre, 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu.

Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 arttı artarken yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamları ekonomik verilerin göstergesi olduğu kadar konut, arsa ve iş yeri kiraları için de belirgin bir veri olarak ön plana çıkıyor. Zira tavan zam oranı için 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor.

KİRA TAVAN ZAM ORANI YÜZDE 51,26 OLDU

Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor. 2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

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Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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