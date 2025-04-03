Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 arttı artarken yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamları ekonomik verilerin göstergesi olduğu kadar konut, arsa ve iş yeri kiraları için de belirgin bir veri olarak ön plana çıkıyor. Zira tavan zam oranı için 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor.

KİRA TAVAN ZAM ORANI YÜZDE 51,26 OLDU

Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor. 2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.