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Magic Eden NFT dünyasında çığır açıyor

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Blockchain dünyasının öncüsü Magic Eden, ME adında yeni tokenını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu token, Solana tabanlı platformda zincirler arası işlemleri destekleyerek kullanıcıların farklı Blockchain ağlarında varlık ticareti yapmasını sağlayacak. Magic Eden'in bu yeni adımı, NFT ve dijital varlık piyasalarında büyük bir yenilik olarak görülüyor.

Önde gelen NFT pazar yeri platformu Magic Eden, kripto dünyasını heyecanlandıran yeni bir hamle yaptı. ME Vakfı tarafından geliştirilen ve henüz piyasaya sürülmemiş olan ME isimli yeni bir servis tokenını bünyesine katacağını duyuran şirket, bu adımla zincirler arası işlemleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu yenilikçi token, kullanıcıları farklı Blockchain ağlarındaki varlıklarla ticaret yapmaya teşvik ederken, NFT sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

ME Token İle NFT Ticaretinde Yeni Dönem

NFT pazarının öncü isimlerinden Magic Eden, kripto dünyasında heyecan yaratan yeni bir adım attı. Şirket, ME Vakfı'nın geliştirdiği ve henüz piyasaya sürülmemiş olan ME adlı yeni bir servis tokenını bünyesine katacağını duyurdu.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Solana altyapısını kullanan Magic Eden platformunda ME tokenları, farklı Blockchain ağları arasındaki işlemleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu yenilikçi token, kullanıcıları çeşitli Blockchain ağlarındaki varlıklarla alım-satım yapmaya teşvik edecek şekilde tasarlandı.

ME Vakfı Direktörü Matt Szenics, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık tek Blockchain ağına odaklanan yaklaşımların devri kapandı." dedi. Szenics, Magic Eden'in bugüne kadar farklı ağlarda gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık işlem hacminin, toplam NFT gelirlerinin yüzde 60'ına tekabül ettiğini vurguladı. Szenics ayrıca platformun Bitcoin Ordinals ve Runes işlemlerinin yüzde 80'ini kapsadığını belirtti.

ME tokenının, NFT ve Bitcoin tabanlı Runes'lara artan ilgiyle birlikte diğer üçüncü taraf protokollerle ve merkeziyetsiz uygulamalarla entegre olması bekleniyor. Szenics, "ME Vakfı olarak hedefimiz, ME'yi Web3 dünyasının önde gelen tüketici tokenı haline getirmek. Topluluğun sahip olduğu ve yönettiği bu tokenla birlikte topluluğumuzun nasıl büyüyüp gelişeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Henüz piyasaya sürülme tarihi açıklanmayan ME tokenı, kâr amacı gütmeyen ME Vakfı tarafından desteklenecek. Vakıf, tokenın lansmanını ve ME DAO'nun geliştirilmesini üstlenecek. Kullanıcılar, ME tokenına Magic Eden'in masaüstü ve mobil cüzdanları aracılığıyla erişebilecek. Bu cüzdanlar, ME DAO'nun açık kaynak kodu üzerine inşa edilecek.

Magic Eden, 2024'ün başından bu yana yenilikçi adımlarıyla dikkat çekiyor. Ocak ayında Solana, Bitcoin, Polygon ve Ethereum'u destekleyen çok zincirli bir cüzdanı kullanıma sunan şirket, Nisan sonunda ise Bitcoin Runes için özel bir platform başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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