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En iyi Battle Royal oyunları: Off the Grid erken erişim nasıl oynanır? Off the Grid nedir?

En iyi Battle Royal oyunları: Off the Grid erken erişim nasıl oynanır? Off the Grid nedir?
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Avalanche'daki Battle Royal nişancı oyunu Off The Grid PS5, XBox ve PC'ye erken erişimle geliyor. Beta sürümünde oynanabilen oyun için araştırmalar hız kazandı. Off the Grid erken erişim nasıl oynanır? Off the Grid nedir? Sorularının yanıtları merak edilirken en iyi Battle Royal oyunları arasına girmiş olan oyunla ilgili detayları sizler için derledik.

En çok beklenen blockchain oyunlarından biri olan Off the Grid erken erişime açıldı. Avalanche'dan uyarlanan oyun, artık sınırlı sayıda PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S'te, ayrıca Epic Games Store üzerinden PC'de oynanabilecek. Peki, Off the Grid erken erişim nasıl oynanır? Off the Grid nedir? İşte detaylar...

Off the Grid erken erişim nasıl oynanır?

Blockchain tabanlı battle royale oyunu Off the Grid erken erişime açıldı ve PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Epic Games Store üzerinden PC'de oyunculara sunuldu. Yani bu platformlar üzerinden oyunu oynayabilirsiniz.

Gunzilla Games tarafından geliştirilen Off the Grid, blockchain teknolojisini entegre ederek battle royale türüne yeni bir boyut kazandırıyor.

Oyunun tüm işlevleri henüz kullanılabilir olmasa da, bu erken sürüm oyunculara benzersiz oyun mekanikleri ve blok zinciri tabanlı ekonomisi hakkında bir ön izleme sunuyor.

Oyunun erken erişim sürümü, büyük bir şehir haritası ve üçlü birliklerin birbirleriyle yarıştığı "Extraction Royale" adlı 60 oyunculu bir mod içeriyor. Oyuncular, oyun içi hedefleri tamamlayarak GUN token'ları kazanabilir, ancak tam blok zinciri ekonomisi henüz yayında değil.

Off the Grid nedir?

Off the Grid, oyuncuları büyük bir şehir haritasında, takımların hayatta kalmak için birbirlerinden daha uzun süre hayatta kalmaya çalıştığı distopik bir battle royale nişancı oyunudur.

Oyun, Apex Legends ve Fortnite gibi popüler oyunlarla benzerlikler taşıyor ancak oyuncuların maç sırasında robotik uzuvlar takıp değiştirebildiği, yeni yetenekler ve taktiksel seçenekler sunan benzersiz bir mekanik sunuyor.

Oyunun, popüler filmler District 9 ve Chappie'nin yönetmeni ve senaristi olan kurucu ortak Neill Blomkamp yönetiminde geliştirilmesi planlanan 60 saati aşkın hikaye içeriğiyle, hikaye odaklı yaklaşımıyla da öne çıkması hedefleniyor.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para

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