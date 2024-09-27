Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

BlackRock Bitcoin raporuyla kripto dünyasını sarstı

BlackRock Bitcoin raporuyla kripto dünyasını sarstı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock tarafından yayımlanan son rapor, kripto para dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor. Rapor, Bitcoin'in (BTC) düşen volatilitesi, geleneksel varlıklarla olan düşük korelasyonu ve uzun vadeli yatırımcılar için sunduğu kârlılığı vurguluyor. Bu bulgular, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini artırabilir ve kripto para piyasasında yeni bir çağı başlatabilir.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock, "Bitcoin as a Unique Diversifier" başlıklı raporuyla kripto para piyasasına yeni bir soluk getiriyor. Rapor, Bitcoin'in (BTC) yatırım dünyasındaki rolünü yeniden tanımlarken, kripto para biriminin benzersiz özelliklerini ve sunduğu fırsatları derinlemesine ele alıyor. Bitcoin'in volatilitesindeki düşüş trendi, geleneksel varlıklarla olan düşük korelasyonu ve jeopolitik olaylardaki performansı, raporun öne çıkan bulguları arasında yer alıyor.

Bitcoin Yatırım Dünyasındaki Konumu Güçlendiriyor

BlackRock raporu, Bitcoin'in yatırım dünyasındaki konumunu yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor. Rapor, lider kripto para biriminin geleneksel finansal varlıklardan nasıl farklılaştığını ve yatırımcılar için neden benzersiz bir fırsat sunduğunu detaylı bir şekilde ele alıyor.

Bitcoin'in volatilitesindeki düşüş trendi, raporun en dikkat çekici bulgularından biri olarak öne çıkıyor. 2018'den bu yana gerçekleşen volatilitenin yüzde 100'ün altında seyretmesi ve şu anda yüzde 50 civarında olması, yatırımcılar için daha stabil bir ortam oluşturuyor.

Raporun bir diğer önemli bulgusu, Bitcoin'in ABD hisse senetleriyle olan düşük korelasyonu oldu. 2015'ten bu yana ortalama korelasyon 0.2 seviyesinde seyrediyor. Bu düşük korelasyon, Bitcoin'in portföy çeşitlendirmesi için etkili bir araç olabileceğini gösteriyor.

Uzun vadeli yatırım perspektifi, raporun vurguladığı bir diğer önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Unchained verilerine göre Bitcoin'i üç yıl elinde tutan yatırımcıların neredeyse tamamı (yüzde 99+) kârda, beş yıl ve üzeri tutanların ise tamamı kârda bulunuyor. Bu trend, birçok yatırımcının Bitcoin'i değer saklama aracı olarak gördüğünü ve risksiz bir varlık olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

BlackRock raporu, Bitcoin'in önemli jeopolitik olaylardan sonraki performansına da dikkat çekiyor. Örneğin 5 Ağustos'taki Yen taşıma ticareti çözülmesinden bu yana Bitcoin yüzde 22 artarken, altın ve S&P 500 yaklaşık yüzde 11 yükseldi. Bu durum, Bitcoin'in kriz dönemlerinde de güçlü bir performans sergileyebileceğini gösteriyor.

Raporun sunduğu bu kapsamlı analiz, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini artırma potansiyeli taşıyor. BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'sine bağlı fiziksel teslimatlı opsiyonların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanması, bu trendin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blackrock Bitcoin

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Boğa, Balık burcu yorumu! 28 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Sürat kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sürat kargo dağıtım saatleri! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 18. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Son dakika! İsrail Suriye'ye neden saldırdı? Şehit kokusu nedir? Şehit kokusu parfümü olayı ne? Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? İspanya LaLiga Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri! Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });