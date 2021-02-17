Köyünün çamurlu yollarında spor yapamayan bedensel engelli vatandaşa kaymakamlıktan destek

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 14 yaşında geçirdiği kaza sonrası belden aşağısı felç olan Hasan Çetin, köyde tekerlekli sandalye ile spor yaptığı yolu çamur nedeniyle kullanamayınca yardımına koşan kaymakamlık desteğiyle spor aletlerine kavuştu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 14 yaşında geçirdiği kaza sonrası belden aşağısı felç olan Hasan Çetin, köyde tekerlekli sandalye ile spor yaptığı yolu çamur nedeniyle kullanamayınca yardımına koşan kaymakamlık desteğiyle spor aletlerine kavuştu.

İlçeye 57 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükakören köyünde yaşayan Ali-Elif Çetin çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Hasan Çetin'in 1995 yılında üzerine ağaç devrilmesi sonucu omuriliği kırıldı. Belden aşağısı felç olan 40 yaşındaki Çetin, rahatsızlığının ilerlememesi için yıllardır köyün dışındaki yokuşlu yolda tekerlekli sandalyesiyle gidip gelerek hem sağlığını korumaya hem de formda kalmaya çalışıyor.

Çetin, AA muhabirine, geçirdiği kazanın ardından Sivas'ta 1997 yılında ameliyat olduğunu, Ankara'ya kontrole gittiğinde omuriliğindaki kırığın yanlış kaynadığını öğrendiğini belirten Çetin, "Burada omuriliğim yanlış tuttuğu için tekrar kırılması gerektiğini söylediler. Fakat, 'Bu seni çok geriye götürür, çok kalıcı büyük hasarlar bırakır.' dediler." diye konuştu.

Kaymakam, bedensel engelli Çetin'in talebine sessiz kalmadı

Çetin, doktorlarının yönlendirmesiyle aralıksız spor yapmaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"O günden bu yana spor yapıyorum, hayatımda her zaman spor oldu. İnşallah bundan sonra da olacak. Bundan önce engeli aracımla köyün dışarısına 2-3 kilometre çıkarak yolda sporumu yapıyordum. Kışın köyümüzün çevresi çamur olduğu için Yıldızeli Kaymakamımızdan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden istekte bulundum. Sağ olsunlar onlar da evde spor yapabileceğim aletler getirdiler. Spor yapmadığım zaman kilo alıyorum, vücudumda ağırlık oluşuyor. Bu nedenle böyle bir istekte bulundum. Kaymakamımız Furkan Atalık yardımcı oldu, spor aletlerimi köye getirerek teslim ettiler, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Evinin yakınında tekerlekli sandalye ile spor aletleriyle de evinde spor yapan Çetin, "Ailemin yardımı ile sporumu aksatmadan yapıyorum. Ailem bana bu konuda çok yardımcı oluyor, sporuma devam ediyorum. Bütün engelli arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, küçük büyük demesinler, her sporu önemsesinler, yapsınlar. Çok rahatlatıcı oluyor." dedi.

Çetin, spor yapınca çok mutlu olduğunu, kendini çok dinç hissettiğini ve sağlığı el verdiği sürece de bunu sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya