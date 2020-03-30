Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler
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Hisarcık, Kütahya, Dereköy, Yerel

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

- Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de bir araya gelen köylüler, Korona virüsten kurtulmak için 12 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.

30.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:02
Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

- Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de bir araya gelen köylüler, Korona virüsten kurtulmak için 12 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.

Son günlerde Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs hastalığının sona ermesi için hayırsever köy halkının katkılarıyla 12 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanı kurban ettiklerini söyleyen Köy Muhtarı Tayfun Bütün, " Köy meydanında kesmiş olduğumuz kurbanların ardından cami imamımız tarafından dua edildi. Daha sonra kurban etlerini parçalayarak köydeki her eve dağıttık. Korona virüs ülkemizi ciddi bir şekilde sarmış bulunmakta, kesinlikle hafife almayalım. Evde kalalım. Rabbim Korona virüsten milletimizi korusun" dedi.

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Kaynak: İHA

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Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

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