Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı Kanada'ya geldi
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Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı Kanada'ya geldi

14.12.2020 05:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 05:58
Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı Kanada'ya geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı Kanada'ya ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı Kanada'ya ulaştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 30 bin dozluk ilk parti aşı sevkiyatının Kanada'ya geldiğini duyurdu.

Başbakan Trudeau, Montreal'deki Mirabel Uluslararası Havalimanı'na inen uçağın kargosunun boşaltılmasına ait bir fotoğrafı da paylaştığı duyurusunda, "Bu iyi bir haber. Ancak Kovid-19 ile mücadelemiz bitmedi. Şimdi her zamankinden daha fazla tetikte olmaya devam edelim." dedi.

Pfizer-BioNTech aşıları, ülke genelinde 10 eyalette kurulan toplam 14 dağıtım merkezine gönderilecek.

Aşının Kanada'ya sevkiyatına bugünden (Pazartesi) itibaren devam edileceği belirtilirken, ilk uygulamanın Quebec eyaletinde başlaması öngörülüyor.

Yetkililer, aşılamada 60 ve üzeri yaş grubunun öncelikli olacağını, bu nedenle Quebec eyaletindeki iki yaşlı bakımevi sakinlerinin bugün erken saatlerden itibaren aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Kanada, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından, önümüzdeki yıl mart ayı sonuna kadar 4 milyon dozun üzerinde aşı alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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