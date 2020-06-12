Korona virüse karşı yıkanabilir küresel aktif karbonlu maske
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Korona virüse karşı yıkanabilir küresel aktif karbonlu maske

İstanbul'da bir Koruyucu Sistem Üretici firması korona virüse karşı yeni bir maske geliştirdi.

Korona virüse karşı yıkanabilir küresel aktif karbonlu maske
12.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:41

İstanbul'da bir Koruyucu Sistem Üretici firması korona virüse karşı yeni bir maske geliştirdi. Küresel aktif karbon ile üretilen maskeler yıkanma özelliğinin yanı sıra yedek filtreleri ile 3 ay kullanılabilme özelliği taşıyor.

Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden maskeye ilgi her geçen gün artıyor. Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan bir Koruyucu Sistem Üretici firması, küresel aktif karbondan yıkanabilir maske üretimine geçti. Aktif küresel karbon ile üretilen maske yedek filtreler ile 3 ay kullanabilme özelliği taşıyor.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ: ZARARLI MADDELERİ ABSORBE ETMESİ

Üretime geçtikleri maskenin en büyük özelliğinin yıkanabilir ve anti bakteriyel olduğunu belirten Firma Sahibi Celal Öğütoğulları, "Savunma sanayindeki bilgi birikimimizi endüstriye kazandırarak ürün geliştirdik. Yıkanabilir maske üretme fikrimiz buradan çıktı, dolayısıyla biz bu koruyucu üretim sistemlerinde kullandığımız koruyucu tabakalardan maske yaptık. Şimdi bu maskenin ne özelliği var dünyada üretilen aktif karbon maskeler var fakat bizim kullandığımız aktif karbon küresel aktif karbondur yani sıfır toz yüzey alanı çok yüksektir. Aktif karbonlar absorban malzemelerdir yani zehirli gazları işte insan sağlığına zararlı bir sürü maddeyi absorbe eder. Aktif karbonun en önemli özelliği budur dolayısıyla böyle bir maske geliştirdik. Biz maskede iki tane şeye dikkat ediyoruz. Birincisi konforlu olması, ikincisi koruyucun değerinin yüksek olmasıdır" diye konuştu.

"YAPAY VİRÜSLERE KARŞI TESTTEN GEÇİRDİK"

Ürettikleri maskelerin yapay virüslere karşı testten geçtiğini belirten Firma Sahibi Celal Öğütoğulları, "Biz maskeleri ürettikten sonra bunların virüs geçerlilik testleri için Gebze Teknik Üniversitesi ile görüştük ve bunlar orada test edildi. Dünyanın en iyi maskeleri ile bizim maskeleri kıyaslama testi yapıldı ve bizim maskeler onlardan yüzde yirmi daha koruyuculuk değeri ortaya çıktı. Bizim maskenin bir özelliği de yıkanabilir olması ve 30 gün kullanılmasıdır. Bir maskede üç tane filtre var ve bu üç filtreyi dönüşümlü olarak kullanıyorsunuz yani bu da ne demek 90 gün bu maskenin filtresini kullanmış oluyorsunuz. Filtreler bittiği zaman da biz tekrar filtre gönderiyoruz" diye konuştu.

KARBONLU FİLTRELER VİRÜSLERE KARŞI KORUYOR

Maskenin kumaş katmanlarının üzerine karbonların yerleştiğini ifade eden Firma Sahibi Celal Öğütoğulları, "Yıkanabilir küresel aktif karbonlu maskeyi, Polimerden önce bir küresel aktif karbon üretiyoruz. Bu aktif karbonun yüzey alanı bin 200 gram bölü metrekarenin üzerindedir, bu ne demektir yani çok yüksek bir absorbun özeliğinin olduğunu göstermektedir. Bu küresel aktif karbonları iki kumaşın arasına lamine edilerek bir koruyucu tabaka yapıyoruz yani bir filtre yapıyoruz işte bu filtre bizi virüslerden zararlı maddelerden koruyan bir filtredir. Küresel aktif karbonlu maske virüslerden korumanın yanı sıra havayı temizliyor aktif karbonun böyle bir özelliği var" diye konuştu.

(Halit Arslan - Aykut Zor/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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