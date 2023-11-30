Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Perşembe günü Dubai'de başlarken, Çin'in iklim değişikliği meselesini çözmek için attığı adımlar gündeme oturdu. Çin, karbon emisyonunu azaltma hedeflerini genel ekonomik ve sosyal kalkınma planlamasına dahil ederek, ulusal bir karbon piyasası kurdu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında lider oldu. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerle iklim değişikliği konusunda işbirliği yaparak, birçok projeye destek verdi.

Çin, iklim sorunlarını çözmek için neler yaptı?

ÇEKİM TARİHİ: 29 Kasım 2023

1. COP28'den çeşitli görüntüler

2. Çin'le ilgili çeşitli görüntüler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Perşembe günü Dubai'de başlarken, iklim değişikliği meselesi yeniden gündeme oturdu.

Peki Çin, iklim sorunlarını çözmek için neler yaptı?

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan bir rapora göre, 2022 yılında Çin'de gayrisafi yurtiçi hasıla birimi başına karbondioksit emisyonları 2005 yılındaki seviyeye kıyasla yüzde 51'den fazla azaldı.

Çin, karbon emisyonunu azaltma hedeflerini genel ekonomik ve sosyal kalkınma planlamasına dahil ederek, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünde bulundu.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere ulusal bir karbon piyasası kuruldu.

Yenilenebilir enerjilerin toplam kurulu kapasitesi 2022 yılında 1.213 gigavata ulaşırken, Çin yeşil ve düşük karbonlu enerji kaynaklarının kullanımında küresel bir lider haline geldi.

Ülke, yeni enerjili araçların üretim ve satışında sekiz yıl üst üste dünya lideri oldu.

İklim sorunlarının ele alınmasına yönelik uluslararası işbirliğini aktif şekilde teşvik eden Çin, bu bağlamda Güney-Güney işbirliğine derin bir bağlılık sergiliyor.

Bakanlığın raporuna göre Çin, Haziran 2023 itibarıyla gelişmekte olan 39 ülke ile iklim değişikliği konusunda 46 mutabakat zaptı imzaladı. Ayrıca 70'ten fazla iklim değişikliğini azaltma ve uyum projesi başlatan Çin, gelişmekte olan 120'yi aşkın ülkedeki 2.300'den fazla yetkili ve teknisyenin eğitilmesine yardımcı oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dubai'den bildiriyor. (XHTV)