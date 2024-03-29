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2024 Makao Uluslararası Çevre İşbirliği Forumu ve Fuarı Başladı

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MAKAO, 29 Mart (Xinhua) -- 2024 Makao Uluslararası Çevre İşbirliği Forumu ve Fuarı (2024 MIECF), Perşembe günü Makao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Etkinlik Cumartesi gününe kadar sürecek.

Forum, "Yeşil Dönüşümle Çift Karbon Hedefine Ulaşma" temasıyla düzenleniyor.

Bu yılki etkinlikte karbon nötr olma teknolojisi, enerji yönetimi, su kaynakları yönetimi, yeşil ulaşım, ekolojik kent entegrasyonu ve yeşil binalar gibi çevre korumayla ilişkili ürün ve hizmetlerin sergilendiği 560'tan fazla sergi standı kuruldu.

CESL Asya Başkan ve CEO'su Antonio Trindade, Xinhua'ya yaptığı açıklamada şirketinin 35 yıldır Makao'da bulunduğunu söyledi. "Portekiz'de de bir üssümüz var. Dünyada bulabildiğimiz en iyi teknolojileri ve yenilebilir enerjiyi getirerek tarımla birleştiriyoruz" diyen Trindade, "dünyanın her yerdeki bilgi ve deneyimi bir araya getirmeye ihtiyacı olduğunu" sözlerine ekledi.

2024 MIECF kapsamında yeşil finansman, karbon nötr olma ve yeşil dönüşüm gibi çevre konularına odaklanan "Yeşil Forum" oturumları planlandı.

Çin anakarası, Portekizce konuşan ülkeler, Avrupa ve Güneydoğu Asya'dan 30'u aşkın uzman ve akademisyen bu oturumlara katılmak ve yeşil kalkınmanın yollarını birlikte aramak üzere foruma davet edildi.

Etkinliğe Makao Özel İdari Bölgesi yönetimi ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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