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Almanya'da çiftçiler federal hükümete karşı protesto gösterisi düzenleyecek

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Almanya'da çiftçiler 8 Ocak Pazartesi günü, federal hükümetin tarımsal motorin desteğini iptal etme, araç vergi muafiyetlerini kaldırma ve kamyon ücretleri ile karbon vergilerini artırma kararlarına karşı protesto gösterisi düzenleyecek. Protesto gösterisinin, "ülkenin daha önce hiç görmediği kadar büyük" olacağı belirtilirken, çiftçiler şimdiden hazırlanmaya başladı. Yayınlanan görüntülerde yola çıkan çiftçilerin traktörlerinin kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

Almanya'da çiftçi birlikleri, 8 Ocak Pazartesi günü ülke çapında geniş protesto gösterileri düzenleyecek

ALMANYA'DA ÇİFTÇİLER PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Almanya'da federal hükümetin tarımsal motorin desteğini iptal etme, araç vergi muafiyetlerini kaldırma ve kamyon ücretleri ile karbon vergilerini artırma planları çiftçileri ayaklandırdı. Kararlara tepki gösteren çiftçiler büyük bir protesto gösterisine hazırlanıyor.

Almanya'da çiftçiler federal hükümete karşı protesto gösterisi düzenleyecek

"PROTESTOLAR ALMANYA'NIN DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİ KADAR BÜYÜK OLACAK"

8 Ocak günü ülkede çiftçi birlikleri, nakliye sendikaları ve kamyon endüstrisi ülke çapında protesto gösterisi düzenleyecek. Protestonun "ülkenin daha önce hiç görmediği kadar büyük" olacağı kaydedildi.

Almanya'da çiftçiler federal hükümete karşı protesto gösterisi düzenleyecek

ÇİFTÇİLERDEN FEDERAL HÜKÜMETE İSTİFA ÇAĞRISI

Genel grev çağrıları yapan çiftçiler, federal Alman hükümetinin de istifasını talep ediyor. Protesto gösterilerinin başarıya ulaşması halinde bunun sadece Almanya için değil, Avrupa'nın geri kalanı için de dönüm noktası olabileceği belirtiliyor.

KİLOMETRELERCE TRAKTÖR KUYRUĞU

Öte yandan çiftçiler ülke genelinde protesto hazırlıklarına başladı. Çiftçiler şimdiden yola çıktı. Çiftçilerin traktörlerinin ana yolda kilometrelerce uzadığı görüldü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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