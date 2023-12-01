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Çin, COP28'de iklim eylemi konusundaki kararlılığını vurguladı

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'ndaki (COP28) Çin pavyonu, Dubai'de resmi olarak açıldı. Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua, açılışta Çin'in iklim eylemi konusundaki stratejik kararlılığını vurguladı. Pavyonda çevre kirliliği ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik eylemler ve ilerlemeler tanıtıldı.

ÇEKİM TARİHİ: 30 Kasım 2023

1. Dubai'de düzenlenen COP28'den çeşitli görüntüler

2. Dubai'de düzenlenen COP28'de açılan Çin pavyonundan çeşitli görüntüler

4. Çin'in yeşil endüstrisinden çeşitli görüntüler (29 Kasım 2023)

5. Çin pavyonundaki bir sergiden çeşitli görüntüler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'ndaki (COP28) Çin pavyonu, Perşembe sabahı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde resmi olarak açıldı.

Açılışta Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua, Çin'in iklim eylemi konusundaki stratejik kararlılığını bir kez daha vurguladı.

"Çin, gelişmekte olan büyük ve sorumluluk sahibi bir ülke olarak, iklim eylemi konusunda stratejik kararlılığa her zaman sadık kaldı. Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınması, kapsamlı bir yeşil dönüşüm yoluna girdi. Çin gelecekte Güney-Güney ve Kuzey-Güney işbirliği girişimleri aracılığıyla küresel iklim kriziyle başa çıkmaya, sürdürülebilir kalkınmayı başarmaya, ayrıca temiz ve güzel bir dünya inşa etmeye daha fazla katkıda bulunmak üzere faydacı adımlar atmaya devam edecek."

Pavyonda ayrıca, Beijing'de çevre kirliliği ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik eylemlerin ve kaydedilen ilerlemelerin tanıtıldığı bir yan etkinlik de düzenlendi.

COP28 kapsamında Çin pavyonunda 100'den fazla etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dubai'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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