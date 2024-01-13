Okyanusları bağlayan büyük akışın yavaşlaması küresel ısınmayı hızlandırır

Science dergisi, 2023'ün önemli bilimsel buluşlarını belirledi. Sağlık, astronomi, arkeoloji gibi çeşitli alanlardaki bilimsel gelişmelerin yer aldığı listede, obeziteye karşı etkili olan kilo verdiren ilaçlar birinci sırayı alarak dikkat çekti. Bu ilaçlar, özellikle obezite ve ilişkili kronik hastalıklarla mücadelede umut verici sonuçlar ortaya koydu. Gluken benzeri peptid-1 adlı bağırsak hormonunu taklit eden bu ilaçlar, sadece kilo kaybına değil, aynı zamanda kalp yetmezliği semptomları, kalp krizi ve felç riskini azaltma potansiyeline sahipti. Bu, kilo verme ilaçlarının sağlık üzerinde önemli faydalara da sahip olduğunu gösterdi.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Science'ın 2023'ün bilimsel ilerlemeler listesinin ikinci sırasında ise farklı alanlarda yapılan çarpıcı keşifler yer alıyor. "Dünya'nın karbon pompası yavaşlıyor" başlıklı keşif, küresel ısınmanın beklenen etkilerinin zaten görülmeye başlandığını ortaya koydu.

OKYANUSLARI BAĞLAYAN BÜYÜK AKIŞIN YAVAŞLAMASI BÜYÜK TEHLİKE DOĞURUR

Antarktika'da küresel ısınmanın etkisiyle dünya okyanuslarını birbirine bağlayan büyük akışın yavaşlaması, okyanusların üstlendiği karbon emilim görevini giderek zorlaştırarak küresel karbon salımlarını artırabilir. Bu önemli akışın bir parçası olan Güney Okyanusu'nun Antarktika kıyılarında gerçekleşen tuzlu suyun derinlere doğru hareketi, atmosferden karbon alıp sıcaklık, oksijen ve karbon dioksiti derinlere taşırken, aynı zamanda suyu kuzeye doğru yaymaktadır. Bu akışın bozulması, okyanusların karbon emme kapasitesini azaltarak küresel ısınmayı hızlandırabilir.

Science dergisinin "Doğal Hidrojen Arayışı Isınıyor" başlıklı önemli bir gelişmesine göre, hidrojen enerjisi, fosil yakıtlardan yeşil enerji kaynaklarına geçişte önemli bir rol oynayabilir. 1987'de Mali'de bir sondaj deliği, hidrojen arayışı sırasında sigara içilmesi nedeniyle patlamış ve kapatılmıştı. Ancak 2012'de yapılan bir araştırma, bu sondaj deliğini tekrar açarak yanan gazın yüzde 98'inin hidrojen olduğunu keşfetti.

Bu hidrojen kaynağı, bir jeneratöre bağlanarak bir köyün tüm elektriğini üretti ve sadece suyu atık olarak bıraktı. Son araştırmalar, bu sondaj deliğindeki hidrojen basıncının 11 yıldır azalmadığını gösterdi, bu da derinlerdeki bir kaynağın sürekli olarak hidrojen üretebileceğini düşündürüyor. Bu keşif, dünya genelinde hidrojen kaynaklarını araştırmak için yapılan girişimleri hızlandırmış ve bu alana en az 100 milyon dolar yatırım yapıldı.