Üye Girişi
Haberler

Antalya Valisi Hulusi Şahin: Antalya tarımı daha ileri gidecek bir potansiyele sahip

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Tarım Konseyi'nin konuğu olarak yaptığı konuşmada, Antalya'nın tarımsal faaliyetlerde öncü olduğunu ve tarımın sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin önceliği haline geldiğini belirtti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent tarımının daha ileri gidecek bir potansiyele sahip olduğunu, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin tüm faaliyetlerin önceliği haline geldiğini bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) toplantı salonunda, Antalya Tarım Konseyi'nin (ATAK) konuğu olan Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın tarımsal faaliyetlerde "baş köşede" olduğunu söyledi.

Kentin birçok ürünün üretiminde birinci sırada yer aldığını ve ülke tarımında adından söz ettirdiğini belirten Şahin, "Rakamlar burada yapılan işlerin doğru yapıldığını gösteriyor. Antalya Tarım Konseyi'nin önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Antalya tarımının daha ileri gidecek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Şahin, sürdürebilirlik ve karbon ayak izinin tüm faaliyetlerin önceliği ve olmazsa olmazı olduğuna dikkati çekti.

Kenti tarım konusunda 21. yüzyılın yeni önceliklerine hazırlamak gerektiğinin altını çizen Şahin, "Artık suyu sonsuz kaynak gibi kullanamayız. Kaynakları en doğru şekilde kullanmanın arayışı içerisinde olacağız. Gübrenin aynı zamanda zarar verdiğini bilip ona göre kullanacağız. Toprağın büyük bir değer olduğunu bilerek doğru kullanacağız. Allah'ın bize bahşettiği güzel suyu, müthiş toprağı güzel coğrafyayı iyi kullanmalı, torunlarımıza bırakmalıyız. Bunun için yapılması gerekenleri belirleyip öyle yürümeliyiz. Çocuklarımıza tarımla uğraşmanın çok itibarlı bir iş olduğunu anlatıp, kabul ettirmemiz lazım." diye konuştu.

Geleceğin trendinin kaliteli beslenme olacağını vurgulayan Şahin, kentin mikro klimasının avantajıyla üretim potansiyelinin bu noktada ön plana çıktığını kaydetti.

Öte yandan Şahin, kentte muz üretiminin doyum noktasına geldiğini hatırlatarak, Antalyalı çiftçilerin gelişimlere oldukça açık olduğunu sözlerine ekledi.

ATAK ve ATB Başkanı Ali Çandır ise Antalya'da yürütülen tarım faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Sürdürülebilir tarım konusuna oldukça önem verdiklerini belirten Çandır, kentin bombus arısı, sebze tohumu, örtüaltı biber, örtüaltı fasulye, örtüaltı domates, karanfil, avokado olmak üzere birçok ürünün üretiminde lider olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından konsey üyeleri tarımla ilgili görüş, beklenti ve taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Üretim Çiftçilik Tarım Antalya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title