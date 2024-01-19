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Vodafone ve WWF İş Birliğiyle Sıfır Atık Misyonu

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Vodafone ve WWF, karbon emisyonlarını azaltma ve e-atıkları ortadan kaldırma hedefleri doğrultusunda iş birliği yapıyor. İşbirliği kapsamında eski telefonların bağışlanması veya geri dönüştürülerek sosyal amaçlara katkı sağlanacak.

Yaşantımızda çok dillendirilmese de önemli bir etkiye sahip olan sıfır atık misyonu geleceğimiz için vazgeçilmez unsurlardan biri. Normal şartlarda kutu açılışlarını çok severiz, ancak bugün ofisimizde bulunan iPhone 6'yı neden kutusunu kapattığımızı anlattık. Vodafone ve WWF projesi ne sunuyor?

iPhone 6'yı nasıl değerlendirdim?

Vodafone & WWF iş birliği ve "Gezegen için 1 Milyon Telefon" projesi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayın

Vodafone & WWF Instagram filtresini kullanarak doğanın yanında durmak için tıklayın

Vodafone ve WWF, duyurulan büyük bir küresel işbirliği ile, Vodafone'un 2040'a kadar karbon emisyonlarını 'net sıfır'a indirme hedeflerini destekleyecek ve e-atıkları ortadan kaldırmaya, mobil telefonlar için daha döngüsel bir ekonomiyi teşvik etmeye yardımcı olacak. İşbirliği, Vodafone'un döngüsel ekonomi stratejisini hızlandırmak ve iyileştirmek için yeni bir program olan "Gezegen İçin Bir Milyon Telefon" ile başlıyor.

Yeniden üretilmiş bir akıllı telefon satın almak, yaklaşık 50 kg CO2e (Karbon Dioksit Eşdeğeri) tasarruf etmeyi sağlar – bu, yeni üretilmiş eşdeğer bir akıllı telefona göre iklim değişikliğine katkısını %87 daha düşük yapar – ve 76.9 kg ham madde çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Program, Vodafone'un Avrupa ve Afrika'daki müşterilerini eski cihazlarını bağışlamaya teşvik ederek veya sorumlu bir şekilde geri dönüştürerek sosyal amaçlara bağış yapmak üzere ticaretin bir parçası olarak eski cihazlarını teslim etmeye teşvik edecek. 22 Kasım 2022'den itibaren program kapsamında toplanan her telefon, Vodafone tarafından dünya çapındaki WWF koruma projelerine karşılık gelen yerel para birimi cinsinden karşılığı kadar bağışlanacak.

Vodafone'un WWF ile üç yıllık ortaklığı, Avrupa ve Afrika'daki Vodafone pazarlarında başlatılacak stratejik girişimleri içerecek. Bu girişimler, Vodafone müşterilerinin daha sürdürülebilir seçimler yapmalarına yardımcı olacak uygulamaları ve Güney Afrika, Almanya ve Birleşik Krallık'ta doğa koruma ve sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm bulmada mobil teknolojiyi kullanacak projeleri içerecek.

Vodafone, çevre etkisinin şirketin faaliyetleri üzerinde bir maliyet getirmemesi gerektiğine inanıyor ve şirketin faaliyetlerinin etkisini azaltma konusunda kararlıdır. Vodafone'un dijital ağları ve teknolojileri, enerji tasarrufu yaparak, doğal kaynakları daha verimli kullanarak ve daha döngüsel bir ekonomi yaratarak iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir etkiye sahip.

Vodafone, 2040'a kadar tam değer zincirinde 'net sıfır' karbon emisyonlarına ulaşma çabasında, iş müşterilerinin 2030'a kadar kendi karbon emisyonlarını 350 milyon ton azaltma çabasında. Vodafone ayrıca cihaz atığını azaltma çabalarını sürdürüyor ve ağındaki atıkların %100'ünü yeniden kullanma, satma veya geri dönüştürme hedefine karşı ilerliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Cep Telefonu Vodafone Afrika Çevre Teknoloji Güncel Haberler

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