Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), "İhracatta Ürün Karbon Ayak İzi ve Etiketler" konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. İş dünyasından isimlerin, sektör temsilcilerinin ve GAGİAD üyelerinin katıldığı söyleşide, Metsims Sürdürülebilirlik Yöneticisi Orhan Atacan ihracattaki son düzenlemeler ve sürdürülebilirlikle ilgili temel etiketler üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Eko etiketler (Eco labels), Çevresel Ürün Beyanları (EPD), Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS) gibi konuların ele alındığı söyleşide katılımcılar, ihracat alanında uluslararası kuruluşların son düzenlemelerine nasıl uyum sağlanacağı konusunda da bilgi sahibi oldu.

Söyleşinin açılış konuşmasında, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) geçiş aşamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği'nde ihracatçıları yeni düzenlemeler beklediğinin altını çizen GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, şunları söyledi: "GAGİAD olarak, değişen dünya şartlarının dernek üyelerine ve Gaziantep'e aktarma misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik bugünün dünyasında artık olmazsa olmaz bir yaklaşım haline gelmiş durumdadır. Şehrimizin ve ülkemizin yeşil ve dijital dönüşümü hızla gerçekleştirerek ihracat başta olmak üzere pek çok alanda rekabet gücünü koruması gerekiyor. Biz dernek olarak bu konuda önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Son yıllarda düzenlediğimiz çeşitli organizasyonlar da bu sorumluluğun en somut göstergeleri. Bu organizasyonlar aracılığıyla, sürdürülebilir ekonomiye geçiş, ülke ekonomisine katma değer sağlamak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak gibi pek çok konuyu işliyor, uygulamalarımızla farkındalık oluşturuyoruz. Burası yıllık 10 milyar doları aşan ihracat rakamıyla güçlü bir ihracat kenti. Bu gücü korumamız ve artırmamız için sürdürülebilirlik konusuna özel önem vermeliyiz. İş dünyasının, yatırımlarını planlamadan tesis kurulumuna kadar her alanda sürdürülebilirliği merkeze alarak hareket etmesi gerekiyor. Çevre dostu ürün ve üretim yöntemlerine öncelik vererek, kaynaklarımızı koruma ve gelecek nesillere taşıma amacımıza daha etkili bir şekilde hizmet etmeliyiz. Bu doğrultuda, süreçlerimize geri dönüşümü entegre etmeli ve atıklarımızı en aza indirmeliyiz. Dünyamızı korumak adına katı önlemler alarak karbon ayak izimizi azaltmaya odaklanmalıyız. Bu çaba sadece üretim tesislerimizi kapsamamalı; aynı zamanda bireyler olarak günlük yaşantımızda çevreye duyarlı davranışlar sergilemeye özen göstererek gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmalıyız. GAGİAD olarak, ülkemizin sürdürülebilir ekonomiye geçişini sağlama, ihracat yoluyla büyüme yolunda üstlendiğimiz misyonu bugün olduğu gibi gelecekte de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu değerlere olan bağlılığımızı sürdürerek, çevre konusunda farkındalık oluşturmaya ve eyleme geçmeye devam edeceğiz."

Kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Sürdürülebilirlik Yöneticisi Orhan Atacan ise, içinde bulunduğumuz dönem ve getirdiği şartların sürdürülebilirliği ön planda tutmayı gerektirdiğini belirterek, "Tüketici bilinci ve çevresel farkındalık, sürdürülebilir ve çevre dostu ürünlere yönelimi artırdı. Ürünlerin çevreye etkilerini belirten etiketler ve belgeler, kurumların küresel prestijlerini belirleyen önemli unsurlardan biri haline geldi. Aynı zamanda, geri dönüşüm malzemelerinin kullanımını artırmak ve üretim süreçlerinden kaynaklanan zararı azaltmak, günümüzde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi. Üretimde çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri azaltmak, ekosistemi korumak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak, kurumları kalkındırarak daha yaşanabilir bir gelecek sunacaktır. Aynı zamanda ihracat açısından kritik bir avantaj sağlayan bu anlayış, şirketleri küresel pazarda güçlü bir konuma taşıyarak daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir ihracat stratejisi oluşturmanın temelini oluşturuyor. Bu nedenlerle, çevre dostu uygulamalara odaklanmak, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda başarılı ve prestijli bir kurumsal duruşun da bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından GAGİAD Başkanı Cihan Koçer'in, GAGİAD Hatıra Ormanı'nda dikilen fidanların sertifikasını Orhan Atacan'a takdim etmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP