Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Taiwan Cement Corporation (TCC), sürdürülebilir büyüme ve karbon emisyonlarını azaltma vizyonu doğrultusunda, ortaklıklarını bir üst noktaya taşıma konusunda ön mutabakata vardılar.

Avrupa, Asya ve Afrika düşük karbonlu çimento pazarı için OYAK ve TCC'den yenilenen ortaklık

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Taiwan Cement Corporation (TCC), sürdürülebilir büyüme ve karbon emisyonlarını azaltma vizyonu doğrultusunda, ortaklıklarını bir üst noktaya taşıma konusunda ön mutabakata vardılar.

OYAK'tan yapılan açıklamada, şirketin sürdürülebilir büyüme ve dünyaya açılma vizyonu doğrultusunda 2018 yılının en büyük yabancı yatırımını Türkiye'ye getirerek çimento sektöründe tarihi bir adım attığı hatırlatılırken, bunun sonucu olarak da şirketin Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden TCC ile kurulan ortaklıkla çimento pazarında önemli bir küresel rekabet avantajı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, iki şirketin şimdi ise Cimpor Portugal Holdings'in hisselerinin yüzde 100 işletme değeri 800 milyon avro olmak üzere, OYAK'ın bu şirkette sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hisselerinin TCC'ye satışı ve OYAK Denizli Çimento hisselerinin yüzde 100 işletme değeri 1 milyar 300 milyon avro olmak üzere, OYAK'ın bu şirkette sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hissenin yüzde 20'sinin TCC'ye devredilmesine yönelik ön mutabakata vardıkları duyuruldu.

OYAK açıklamasında, tarafların 8 Aralık'a kadar söz konusu ön mutabakatlarını yansıtan nihai anlaşmaları imzalamalarının beklendiği bildirildi.

TCC ve OYAK arasındaki stratejik iş planları

Açıklamaya göre, çimento alanında 2018 yılında başlayan ortaklığın hemen ardından TCC ve OYAK stratejik iş planlarını devreye almaya başladı.

TCC'nin iştiraki olan ve dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi konumundaki Continental Carboun'un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. (CSRC) iş birliğiyle İskenderun'da karbon siyahı üretim tesisi kurma konusunda yatırım kararı alındı.

Türkiye'de araç lastiği başta olmak üzere birçok alanda kullanılan karbon siyahının, 300 milyon doları pazar büyüklüğü ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyüğü konumunda olan Türkiye'nin, OYAK ve TCC'nin karbon siyahı alanındaki ortak yatırımı sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.

İthalatı sıfırlayabilecek kapasitedeki bu projenin, cari açığı azaltması, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlamasına ve önemli miktarda dövizin ülkede kalmasına vesile olması bekleniyor.

Yatırımına devam edilen tesis, CSRC'nin uluslararası karbon siyahı iş kolundaki bilgi birikimi ve çeşitli sektörlere liderlik eden OYAK'ın gücüyle ile birleşerek hem enerji geri kazanımı ve emisyonlar açısından en ileri çevre koruma sistemleriyle donatılacak.

Öte yandan dünyanın önde gelen elektrikli batarya üreticisi Molicell'in de sahibi olan TCC, 2021 yılında enerji depolama işkolunda dünya markası olan Engie EPS'nin hisselerini satın alarak Molicell'de sahip olduğu batarya konusundaki yetkinliğini enerji depolama alanında da uluslararası ölçekte artırmak için önemli bir adım attı.

Ortaklığın iş birliği ile OYAK Çimento, düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile dünya çimento sektörüne öncülük ediyor. Dünyanın ilk kalsine kil entegrasyonuna sahip çimento fabrikalarını kuran OYAK Çimento, dünyanın en düşük karbonu ile yaptığı üretimle Türkiye'nin Net-Zero taahhüdü veren ilk çimento şirketi sıfatını taşıyor.

-"OYAK olarak ülkemizin geleceği ve ekonomisi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem konuyla ilgili değerlendirmesinde, yenilenen iş birliğinin, yurt dışı piyasalarınca ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "OYAK ve TCC arasında tesis edilen iş birliğinin, önümüzdeki dönemde ülke menfaatlerimize uygun olarak gerek çimento gerekse diğer iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlayacağını biliyoruz. 'Doğru alana doğru yatırım' stratejisi çerçevesinde yatırım portföyünü sürekli olarak gözden geçiren OYAK olarak ülkemizin geleceği ve ekonomisi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TCC ile varılan ön mutabakat sonucunda ülkeye yaklaşık 740 milyon dolar tutarında nakit kaynak sağlanacağını bildiren Erdem, "Hem küresel anlamda hem de dünya ekonomisine entegre olmuş ülkemiz için önemli bir yer teşkil eden iklim değişikliği, yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji dünyada her sektörün gündemini belirlemektedir. Biz de gelecek nesillere duyduğumuz sorumlulukla çevreye duyarlı, karbon ayak izi düşük yatırımlarla Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji oyuncusu olmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, TCC ile beraber dünyanın gündeminde olan elektrikli batarya ve enerji depolama konusunda Türkiye'de yatırım fırsatlarını da değerlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yine ortaklaşa yürüttüğümüz ve OYAK Grup şirketlerinden İsdemir'in atıkları kullanılarak işlenecek karbon siyahı üretim tesisimizin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı üretimine ilişkin yatırımımız son hız devam ediyor. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda attığımız karlı ve kararlı adımlar çevreci yatırım ve finansal sürdürülebilirlik stratejilerimize doğrudan katkı sağlayacaktır."

-"TCC ve OYAK ortaklığının dünya çimento sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması konusunda öncüdür"

TCC Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Chang de yaptığı açıklamada beş yıl önce OYAK'la yaptıkları ortaklıkla beraber uluslararası alanda yatırımlarının ivme kazandığını aktardı.

Türkiye gibi yüksek stratejik öneme ve potansiyele sahip bir ülkede, OYAK'ın gücü ve vizyonerliği sayesinde beraberce inovatif ve sağlam adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Chang, "Türkiye'ye olan güvenimizden dolayı bu ortaklıktaki payımızı arttırmaya karar verdik. Bunun yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılması konusunda teknoloji ve sürdürülebilirlik yatırımlarımızla, TCC ve OYAK ortaklığının dünya çimento sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması konusunda öncüdür." ifadelerini kullandı.

Nelson Chang, TCC'nin yenilenebilir enerji alanında çeşitli sektörlerde yaptığı yatırımlarla entegre ve uluslararası yapılanmaya sahip olan ender şirketlerden biri olduğunu belirterek, OYAK'la beraber Türkiye'de karbon emisyon indirgeme teknolojileri, elektrikli batarya ve enerji depolama alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.