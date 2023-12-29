ESOGÜ'den borlu gres yağına patent

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), bor ve polimer kullanılarak karbon ayak izini azaltıcı yöntemle üretilen "borlu gres yağı", Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, patentlenen buluş, ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Mehmet Ay, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sert ile 2 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Osman Nuri Çelik tarafından geliştirildi.

Otomotiv, havacılık ve gıda endüstrisinde yağlayıcı olarak kullanılan grese alternatif olacak borlu gresin, üretiminde lityum tuzları yerine polimerden yararlanılması nedeniyle sürdürülebilirliğe katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökçe Mehmet Ay, lityum tuzlarının yüksek maliyetlerle tedarik edildiğini belirtti.

Polimerin sürdürülebilir bir malzeme olduğunu belirten Ay, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz gres, elektrikli araçlarda da kullanılabilecek sürdürülebilir bir grestir. Lityum tuzları yerine polimer malzemeler kullanarak maliyeti düşürdük ve çevre dostu ürünlere imkan sağladık. Hem yeşil malzemelerle kullanıma ilişkin çalışmalarımız hem de bu araştırmaların sanayiye aktarılmasına yönelik görüşmelerimiz sürüyor. 3 yıl içinde ülkemizde gres üretimi için dış kaynak ihtiyacını azaltmayı umuyoruz."