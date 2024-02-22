Niğde OSB ve Ankara Bilgi Teknolojileri, Sanayide Karbon Zirvesi düzenledi

Niğde Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile Ankara Bilgi Teknolojileri tarafından "Sanayide Karbon Zirvesi" programı gerçekleştirildi.

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, programda, AB'nin yeşil mutabakat ile temel araçlardan birinin karbon düzenleme mekanizması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusundaki yeşil mutabakat politikasının tüm sektör ve ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Altunbaş, bu çerçevede 2050 yılında karbonsuz ilk kıta olma hedefi politikalara ivme kazandırdığını aktardı.

Ankara Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Yücel Koçak da zirvede bu konudaki mevzuatın işleyişi, AB'nin sanayi karbonlarıyla ilgili çıkardığı mevzuatları, karbon ayak izinin hesaplanması gibi konuların görüşüleceğini belirtti.