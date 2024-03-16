Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye 30 yılda karbon emisyonlarını nötr hale getirecek ve daha çevreci, daha yeşil daha çok yenilenebilir enerjiyi kullanan bir ülke haline gelecek." dedi.

Bakan Bayraktar, AK Parti İl Gençlik Kollarının Konak'ta bir otelde düzenlediği "Gençlik Sofrası" sahur programına katıldı.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji vizyonunu ve Türkiye Yüzyılı'na dair hedeflerini anlattı.

Türkiye'nin büyüyen ekonomisi, genç ve dinamik nüfusuyla artan enerji talebi en önemli konulardan biri olduğunu belirten Bayraktar, ülkenin ciddi bir enerji talebi olduğunu, öncelikli görevlerinin bu artan enerji talebini karşılamak olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin ise en önemli konularından birinin enerjideki dışa bağımlılık olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye maalesef kullandığı enerjinin yaklaşık üçte ikisini ithal ediyor. Doğal gazın neredeyse tamamını, petrolün yüzde 92'sini, kömürünü ve madenlerini büyük bir kısmını maalesef ithal etmek yoluyla karşılıyor ve bu nedenle her sene biz enerjiye ve maden ithalatına 10 milyar dolarlık bir fatura ödüyoruz. Şimdi bu faturaları ödeyerek maalesef cari açık veriyoruz ve bu cari açık bizim ekonomimizdeki en kırılgan, bizi en zorlayan konulardan biri haline geliyor."

Bayraktar, artan enerji talebini ve dışa bağımlılığı düşürmekle ilgili gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine çok büyük bir hedef koyduğunu kaydeden Bayraktar, "Türkiye önümüzdeki 30 yılda karbon nötr bir ekonomi olacak. Ne demek? Türkiye 30 yılda karbon emisyonlarını nötr hale getirecek ve daha çevreci, daha yeşil daha çok yenilenebilir enerjiyi kullanan bir ülke haline gelecek." diye konuştu.

İzmir'de özellikle rüzgar enerjisinin son derece yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, jeotermal, biokütle enerjisini mutlaka en üst seviyede ekonomiye kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bayraktar, ülkenin doğal gaz ve petrolde olan dışa bağımlılığını düşürmek için milli enerji ve maden politikası vizyonu çerçevesinde çalışma yürüttüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Akdeniz'de, Karadeniz'de doğal gaz ve petrol araması yaptık. 2016'da kendi gemilerimizle başladığımız ve şu anda dünyanın en büyük filosuna sahip olduğumuz Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemileriyle Karadeniz'de ve Akdeniz'de gidilmedik yer adeta bırakmadık."

Bayraktar, birilerinin bulamazlar, yapamazlar demelerine rağmen Karadeniz'de, Sakarya gaz sahası adını verilen sahada 2 bin 100 metre deniz derinliğinde gazın bulunduğunu borularla, Zonguldak Filyos Limanı'na getirildiğini ve Türkiye'de 1,4 milyon hane halkına yetecek kadar doğal gazı ürettiklerini söyledi.

Bayraktar, Şırnak'ta, Gabar'da günde 37 bin varil petrol üretildiğini belirterek şunları söyledi:

"İnşallah 2024 sonunda bunu 100 bin varile çıkaracağız ama ülkemiz çok büyük, ekonomimiz büyüyor, ihtiyaçlarımız artıyor. Dolayısıyla bizim daha çok Gabar keşfine daha çok Sakarya gaz keşfe ihtiyacımız var. Gece gündüz çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Biz 2053'te, yani önümüzdeki 30 yılda hem karbon nötr olmak hem de Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dışa bağımlılığımızı bitirmek hedefiyle yola devam edeceğiz."

Türkiye'nin nükleer enerji alanında da Mersin Akkuyu'da nükleer santral yaptıklarını kaydeden Bayraktar, şunları kaydetti:

"2010 yılında uluslararası anlaşma yoluyla Rusya Federasyonu ile yapılan anlaşma çerçevesinde biz şu anda Mersin Akkuyu'da nükleer santral yapıyoruz. Kimileri bize nükleer santral yapmayın, nükleer ihtiyaç yok, gerek yok şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli derken ne oldu biliyor musunuz? Sadece birkaç ay önce Dubai'de Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda bütün dünyanın gelişmiş ülkeleri dediler ki, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele edebilmesi için küresel ısınmayla mücadele edebilmesi için mevcut nükleer gücü 3 kat arttırması lazım. Türkiye'nin de bu kapsamda nükleer enerjiye sahip olması lazım. Gelişmiş ülkelerde ne varsa Avrupa'nın ortasında Fransa'da ne varsa Amerika'da, Çin'de ne varsa Türkiye'nin de ona sahip olması lazım."

İzmir'de de Türkiye vizyonuna sahip bir belediyeciliğe ihtiyaç olduğunu belirten Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın projelerindeki inovasyon örneklerini çok beğendiğini anlattı.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da gençler için çok önemli projelerinin olduğunu, İzmir'de 7 gün 24 saat çalışacak kütüphane hizmetini, Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarını dile getirdi.

Dağ, kütüphaneleri gençlerin hizmetine sunmuş olacaklarını belirterek "1 Nisan'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak önce üniversite etrafında dev mekan tarzı 7 gün 24 saat çalışan çayı, çorbası, keki ücretsiz olan kütüphaneleri hayata geçirecek ve gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

İzmir'de yaşayıp üniversiteyi kazanan gençlere maddi yardımda bulunacaklarını açıklayan Dağ, "İlk defa üniversiteyi kazandığında kardeşlerimiz ne yapacağız düşüncesinde, anne babaları ne yapacağız düşüncesinde oluyorlar. Onun için dedik ki biz bir can suyu verelim. İzmir'de yaşayıp da üniversiteyi kazanan genç kardeşlerimize ilk yıl için on bin lira destek ödemesi yapalım dedik." diye konuştu.

Dağ, İzmir'de gençlerin her sınavda başarılı olmasının en büyük arzularının olduğunu, LGS, AYT, TYT ve üniversite sınavlarında ilk 1000'e giren İzmirli gençlere 50 bin lira destek ödemesi yapacaklarını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da seçim kampanyası başladığı ilk günden itibaren AK Parti Gençlik Kolları olmak üzere canla başla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı seçiminin zaferini birilerinin maç olarak değerlendirdiğini belirten İnan, şunları kaydetti:

"Biz bu maçı 1-0 geride bıraktık ama bu seçimlerde birileri bu maçı 1-1 yapmanın derdinde olacak. Bunu da iyi biliyoruz. Hamza Bey iyi bir futbolcu. Kendisinin maç tecrübesini tüm gençlik kollarımız, gençlik yıllarından itibaren çok iyi biliyor. Ben inanıyorum ki başta Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Bey başta olmak üzere, AK Gençlik'in enerjisiyle, tüm Türkiye'de bu gençler bunlara öyle bir gol atacak ki bu maçı on sıfır geride bırakacağız."

AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu, 31 Mart'ta akşamı Konak Meydanı'nda aynı bu gece burada toplanıldığı gibi toplanılacağına olan inancını dile getirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, gençlere programa ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, Bakan Bayraktar'a İzmir Saat Kulesi'nin minyatürünü hediye etti.