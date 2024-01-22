Türkiye, Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Toplantılarına Başlıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda 'Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları' düzenlediklerini belirterek, "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Sanayicilerimizin; 2026 yılında başlayacak emisyon ticaret sistemine adaptasyonu, karbon ayak izinin hesaplanması, finansman imkanları ve iklim değişikliği konusunda farkındalığının artırılması için Sanayi ve Ticaret Odaları özelinde 'Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları'mız, İklim Değişikliği Başkanlığımız ve TOBB koordinasyonunda başlıyor. Bugün Eskişehir Sanayi Odası ile başlayacak toplantılar, diğer illerimizde de devam edecek" dedi.

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada da bugün Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleşecek istişare toplantılarının, 24 Ocak'ta da Denizli Sanayi Odası'nda yapılacağı belirtilerek, "Toplantılarda; Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Ülkemiz Sera Gazı Emisyon İzleme, Raporlama ve Doğrulama Sistemi, Emisyon Ticaret Sistemi ve SKDM İlişkisi, Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları konuları ele alınacak" denildi.