DJI, FlyCart 30 Modeliyle Kargo Teslimat Drone'u Tanıttı

DJI, ilk kargo teslimat drone'u FlyCart 30 (FC30) modelini tanıttı. Uzun mesafelerde yük taşıması için tasarlanan FC30; karbon fiber pervanelere sahip dört rotorlu bir tasarıma yer veriyor. Tek uçuşta 40 kg'a kadar kargo taşıyabildiği belirtildi.

DJI FlyCart 30 kargo drone'u özellikleri

FC30'un bazı temel özellikleri arasında -20°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda ve 12m/s'ye kadar rüzgarlarda çalışabilmesi bulunuyor. Kargo drone'un birden fazla kullanım tarzı bulunuyor. Bunlardan biri çift batarya ile donatıldığında 16 km'ye kadar 30 kg ağırlık taşıyabilmesi.

Soğuk havalarda ayrıca performansını korumak için bataryaları ısıtılıyor. IP55 derecesine sahip olan DJI FlyCart 30, bu sayede su ve toza dayanıklılık sağlıyor. DJI, rakam vermemiş olsa da, hafif yağmurda uçabileceğini dile getirdi.

132312132

FC30'un geliştirilmesinde güvenlik en önemli öncelik olarak tasarlandı. Engel tespiti için yerleşik radar ve görüş sistemlerini kullanıyor. Ayrıca yolda kalması veya kaybolmasına karşı bir paraşüt acil durum sistemine yer veriyor. Drone, kalkıştan önce farklı uçuş rotalarını da değerlendirebiliyor.

DJI, FC30'un 70 litrelik kargo bölmesine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca kolayca iniş yapamayan nesneler için kablolu vinç sistemi dahil olmak üzere yapılandırılabilir modlar ile geliştirildiğini söyledi. Sensörler, vinçleme sırasında yüklerin dengelenmesine yardımcı olacak.

FC30, rotaları ve filo yönetimini planlamak için DJI DeliveryHub yazılımıyla birlikte çalışacak. Ayrıca üçüncü taraf lojistik sistemleriyle entegrasyonu da destekleyecek. Fiyat ve satış tarihi henüz açıklanmadı, ancak DJI'ın kargo drone sektörüne girişini temsil ediyor.