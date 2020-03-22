SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› "Korona virüs abartılıyor" dedi, özel jetle Türkiye'yi terk etti - Spor
Gaziantep, Türkiye, Romanya, Futbol, Spor

"Korona virüs abartılıyor" dedi, özel jetle Türkiye'yi terk etti

Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün uyarılarına rağmen Gaziantep'i terk ederek ülkesi Romanya'ya gitti.

22.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:29

Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün uyarılarına rağmen Gaziantep'i terk ederek ülkesi Romanya'ya gitti. Bu olayın ardından Rumen çalıştırıcının 10 gün önce yaptığı "Bu virüs çok abartılıyor" sözleri akıllara geldi.

Korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de spor müsabakalarını derinden etkiledi. Salgın nedeniyle Türkiye'de başta futbol olmak üzere tüm spor müsabakaları ertelendi. Erteleme kararının ardından bütün kulüpler futbolcularına ve teknik heyetlerine Türkiye'yi terk etme yasağı koyarken, bu yasağı delen tek kişi ise Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica oldu.

Liglerin ertelenmesinin ardından Gaziantep ekibinin futbolculara ve teknik heyete bir hafta izin verip şehri terk etmemeleri yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen Rumen teknik adam, iki gün önce kiraladığı özel jetle ülkesi Romanya'ya gitti.

"Korona virüs abartılıyor" demişti

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, takımın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesinde gazetecilere verdiği açıklamalarda, virüsün çok abartıldığını söylemişti. Sumudica, 11 Mart Çarşamba günü yaptığı konuşmasında, "Benim şu an için tek korkum, tek endişem maçlara seyirci alınmaması yada takımların deplasmana gidememesi. Umarım böyle bir şey olmaz. Bu hastalığın çok fazla propagandası yapılıyor. Bu hastalık çok abartılıyor. Benim ülkemde de bu hastalıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. Ama normal gripten geçtiğimiz aylarda 50 kişi hayatını kaybetti. O yüzden bu olay çok abartılıyor. Türkiye de bu konuda önlemini iyi aldı. Ben futbolcularımda da bu konuda bir panik havası görmedim. Herkes nasıl davranması gerektiğini biliyor sonuçta. Konu hakkında çok fazla da bilgim yok. Bu konular bilim adamlarının konusu. Benim söyleyeceğim, çok fazla bir şey yok. Daha fazla konuşup propaganda yada panik havası oluşturmamak gerek" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada gündem oldu

Rumen teknik adamın bu açıklamalarına ve kulübün uyarılarına rağmen Gaziantep'i terk edip ülkesine gitmesi şaşkınlıkla karşılandı. Sumudica'nın bu tavrı sosyal medyada da en çok konuşulan olaylar arasında yer aldı.

Özel jet kiraladı

Yaşan olayın ardından Rumen basınına açıklamalarda bulunan Sumudica, daha önce bir rahatsızlık geçirdiğini ve risk almak istemediği için özel jet kiralayarak ülkesine döndüğünü söyledi. Sumudica, herkesten anlayış beklediğini aktararak her şey normale döndüğü anda Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Gaziantep FK'nın tavrı merak konusu

Gaziantep Futbol Kulübü ise yaşanan hadise karşısında sessizliğini koruyor. Kırmızı-siyahlı ekibin, olay hakkında herhangi bir açıklama yada bilgilendirme yapmaması dikkat çekerken, spor dünyasında sıkça konuşulan bu durum hakkında nasıl bir tavır sergileyeceği merek ediliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu Spor
Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Çebi'den şampiyonluk yarışındaki takımları kızdıracak sözler Spor
Çebi'den şampiyonluk yarışındaki takımları kızdıracak sözler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Spor
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Galatasaray'ın eski oyuncusu salgından korkup ülkesine döndü Spor
Galatasaray'ın eski oyuncusu salgından korkup ülkesine döndü
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını duyurdu Spor
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını duyurdu
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
'Evde kal' diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı
"Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti
Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Murat Kurum Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Akgül Guido Senia Ender Saraç Demet Akalın
Spor Falcao Falcao Ersun Yanal Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: "Korona virüs abartılıyor" dedi, özel jetle Türkiye'yi terk etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 19:08:58. #1.15#
title