#128226 Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Karneler hangi gün veriliyor?
2024 yılında okulların kapanış tarihi ve karnelerin dağıtım tarihi merak ediliyor. Eğitim-öğretim yılının ne zaman sona ereceği ve öğrencilerin karnelerini ne zaman alacağı araştırılıyor. Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Karneler hangi gün veriliyor?
2023-2024 yılında ikinci dönem 5 Şubat günü başlamıştı. Öğrenciler üç aylık yaz tatilinin yaşanacağı tarihlere odaklandı. Öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2024 karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Karneler hangi gün veriliyor?