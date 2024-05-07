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#128226 Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Karneler hangi gün veriliyor?

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2024 yılında okulların kapanış tarihi ve karnelerin dağıtım tarihi merak ediliyor. Eğitim-öğretim yılının ne zaman sona ereceği ve öğrencilerin karnelerini ne zaman alacağı araştırılıyor. Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Karneler hangi gün veriliyor?

2023-2024 yılında ikinci dönem 5 Şubat günü başlamıştı. Öğrenciler üç aylık yaz tatilinin yaşanacağı tarihlere odaklandı. Öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2024 karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Karneler hangi gün veriliyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2023-2024 yılında ikinci dönem 5 Şubat günü başlamıştı. Okullar, bu yıl 14 Haziran günü kapanacak.

#128226 Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Karneler hangi gün veriliyor?

KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

Öğrenciler, 14 Haziran günü okullara karnelerini almak için son kez gidecek.

#128226 Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Karneler hangi gün veriliyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Gündem Eğitim Haberler

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