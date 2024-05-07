Öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Öğretmen atama sayısı ve branş dağılımı belli mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamasına göre, 2024 Öğretmen Atama Takvimi, atama sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımlarıyla ilgili detaylar kamuoyuna duyurulacak. Öğretmen ataması yapılacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Müfredatla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir soruyu cevaplayan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulunun ön incelemeleri yaptığını; süreç biter bitmez askıya çıkarılacağını belirtti. Bakan Tekin, öğretmen atama rakamlarına ilişkin bir başka soruya ise "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız" cevabını verdi.

ÖĞRETMEN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaya göre, 20 bin öğretmen ataması yapılacak.