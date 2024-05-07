Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024 yılı öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öğretmen adayları, atama takviminin ne zaman belirleneceğini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, MEB 2024 Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Müfredatla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir soruyu cevaplayan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulunun ön incelemeleri yaptığını; süreç biter bitmez askıya çıkarılacağını belirtti. Bakan Tekin, öğretmen atama rakamlarına ilişkin bir başka soruya ise "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız" cevabını verdi.

ÖĞRETMEN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen kadro ve branş dağılımı atama takvimi henüz açıklanmadı.