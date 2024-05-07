AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM! Benzin indirimi ne zaman? Mazot ve benzine kaç TL indirim var?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor. AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM! Benzin indirimi ne zaman? Mazot ve benzine kaç TL indirim var? İşte ayrıntılar...

BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimlerle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 61 kuruş, motorinin litresi ise 40 lira 11 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.