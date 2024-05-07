ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI: Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? Branş dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulunuyor. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşıldığını açıkladı. Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?Branş dağılımı nasıl olacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak." demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.