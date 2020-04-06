Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,685 ila 1,717 liradan satıldı.
06.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:02
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,685 ila 1,717 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,685
|1,717
|Ekmeklik diğer buğday
|1,677
|1,687
|Düşük vasıflı buğday
|1,688
|1,736
|ARPALAR
|Arpalar
|1,317
|1,342
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,326
|1,377
Kaynak: AA