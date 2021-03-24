Konya Şeker, tohum ve ham yağ fabrikalarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Konya Şeker kuruluşu olan Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ Ham Yağ Fabrikasının Direktörü Niyazi Aslantaş, gerçekleştirdikleri 50-60 bin ton ham yağ üretimiyle Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon ton olan ham yağ ihtiyacının yüzde 10'unu karşıladıklarını ve cari açıkta önemli bir yeri olan bitkisel...

Konya Şeker kuruluşu olan Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ Ham Yağ Fabrikasının Direktörü Niyazi Aslantaş, gerçekleştirdikleri 50-60 bin ton ham yağ üretimiyle Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon ton olan ham yağ ihtiyacının yüzde 10'unu karşıladıklarını ve cari açıkta önemli bir yeri olan bitkisel yağ ithalatının azaltılmasına katkıda bulunduklarını belirtti.

Konya Şeker'in Altınekin Kampüsü'ndeki Beta Ziraat ve Ticaret AŞ Tohum Fabrikası ile Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ Ham Yağ Fabrikası gazetecilere tanıtıldı.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un talimatıyla, bölge çiftçisinin ekonomik kazanç elde ettiği ürün çeşitlerini artırmak amacıyla 306 bin metrekarelik açık, 27 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulan ham yağ tesisinde, ham ayçiçeği yağı ve ham kanola yağının yanı sıra küspe üretimi yapılıyor.

Fabrika direktörü Aslantaş, tesisin günlük 500 ton çekirdek işleme kapasitesiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ham yağ tesisi olduğunu söyledi.

Aslantaş, "Aynı tesiste hem ayçiçeği hem soya hem de kanola çekirdeği işleyebiliyoruz. Yıllara göre 90 ile 150 bin ton arasında ayçiçeği alımı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de faaliyet gösteren rafine yağ fabrikalarının, tesislerinin de ham madde ihtiyacını karşılamak için rafine ham yağ satışı yaptıklarını dile getiren Aslantaş, bölgede faaliyet gösteren yem fabrikalarının da küspe ihtiyaçlarını bu fabrikalardan karşıladıklarını ifade etti.

800 milyon liralık katkı bölge ekonomisine canlılık getirdi

Ayçiçeğinin birçok ürüne kıyasla daha az suya ihtiyaç duyarak yetiştiğini, bu tesisle de bölgenin coğrafi niteliklerine daha uygun, daha az su tüketen bir ürün temin edildiğini anlatan Aslantaş, son yıllarda tesislerin yapımıyla bölgedeki ayçiçeği üretim miktarının 40 bin tondan yaklaşık 350 bin ton seviyesine çıktığını ve kentin bu alanda Tekirdağ'ın ardından ikinci sıraya yerleştiğini bildirdi.

Aslantaş, tesislerin oluşturduğu yaklaşık 800 milyon liralık katkının bölge ekonomisine canlılık kazandırdığına işaret ederek, "Tesislerde 50-60 bin ton ham yağ üretimiyle Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon ton olan ham yağ ihtiyacının yüzde 10'u karşılanmış ve ülkemizin cari açığında önemli bir yeri olan bitkisel yağ ithalatının azaltılmasına katkı verilmiştir." diye konuştu.

Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Aslantaş, şunları kaydetti:

"Atıkların ekonomiye kazandırılması ve değerlendirilmesi anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atıkların, özellikle ham yağ ve rafine atıklarında bulunan tokoferolün (E vitamini) elde edilmesiyle ilgili çok güzel bir proje yürütüyoruz. TÜBİTAK tarafından yüzde 100 desteklenen bir proje. Yüzde 99 oranında saflık derecesine getirmek için çalışmalarımız da devam ediyor."

Şirket, şeker pancarı tohumunda piyasanın yüzde 40'ını elinde tutuyor

Beta Ziraat ve Ticaret AŞ Tohum Fabrikası Direktörü Gökhan Altay da Pankobirlik Genel Başkanı Konuk'un, "Kendi Tohumumuzu Kendimiz Üretelim" düşüncesinden hareketle Konya Şeker ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin Türkiye'nin ilk tohum şirketi Beta Ziraat AŞ'nin hisselerinin yüzde 57,54'ünü satın almasıyla Altınekin ilçesinde tohum çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Altay, şirketin şeker pancarı tohumunda Türkiye piyasasının yüzde 40'ını elinde tutarak tohum fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol aldığına dikkati çekti.

Konya Şeker'in, üretim, Ar-Ge ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgelerde hem hizmet satın alınan çiftçilere hem de tarımsal girdi sağlayan tedarikçilere yıllık 100 milyon liranın üzerinde ekonomik katkı sağladığını bildiren Altay, 2021'de 150 milyon liranın üzerinde bir satış cirosu hedeflediklerini söyledi.

Altay, şöyle dedi:

"16 bitki türünde Türkiye ve uluslararası pazar için tohum üretimi ve satışı gerçekleştirmekteyiz. Yeni çeşitlerin geliştirilmesi, pazara sunulması, çiftçilerimizin uygun fiyatla ve yüksek kaliteli tohumları tedarik etmesi, alması noktasında sorumluluklarımız bulunmakta. Bu sorumluluk bilinciyle biz yıllık karımızın önemli bir miktarını Ar-Ge çalışmalarımıza aktarıyoruz. Özellikle hibrit mısır, hibrit ayçiçeği, hibrit sebze konularında, bitki gruplarında Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile ortaklaşa yürütüyoruz. Bu araştırmalarımız içinde TÜBİTAK ve Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü de bulunmakta ve projelerimize destek olmaktadır."

Yıllık 250 bin ünite şeker pancarı tohumu üretimi kapasitesine sahip olduklarını belirten Altay, "Biz bu pazara ürün sunan önemli bir oyuncuyuz. Şirketimiz yıllık 250 bin ünite şeker pancarı tohumu üretimi kapasitesine sahip ama bunun yanında özellikle yem bitkileri, yemeklik tane baklagil tohumları, soğan ve mısır bitki gruplarında da önemli teknik altyapıya sahibiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı