Konya ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağlar güçleniyor

25.08.2019 16:36

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arkasında olacağını ve garantörlük hakkını mutlaka devam ettireceğini belirterek, "Aramızdaki bağların daha da güçlenmesi için bu temasları önemli görüyorum" dedi. Başkan Altay ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir şehirle kardeş şehir ilişkisi kurarak bağları güçlendirmek istediklerini söyledi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şehrinize hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizin birçoğu kendisini Konyalı ve Karamanlı addederler. Onun için Konya sizlerin memleketi. Sizleri burada görmekten tüm Konyalılar adına büyük mutluluk duyduk" dedi.



"İkili ilişkileri geliştirmek istiyoruz"



Ziyaretin hem iki ülke arasındaki hem de Konya ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Başkan Altay, şunları söyledi:



"Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yanında aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığını da yürütüyorum. Kuzey Kıbrıs'tan birçok belediyemiz de Türk Dünyası Belediyeler Birliğimizin üyesidir. Birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Konya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kardeş şehri olmasını istiyoruz. Uygun göreceğiniz bir şehirle kardeş şehir ilişkisi yürüterek ilişkilerimizi artırmayı arzu ediyoruz."



"KKTC'nin güçlenmesi için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz"



Konya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Kuzey Kıbrıs'tan Konya'ya selam getirdiklerini söyledi. Türkiye ile olan ilişkileri çok önemsediklerini kaydeden Tatar, "Bizim için önemli olan milletimizin istikrar ve barış içinde hayatlarına devam edebilmesidir. Bildiğiniz gibi son yıllarda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türk hükümetinin kararlı duruşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de pozisyonu itibariyle önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Milli dava olan Kıbrıs meselesini daha da sahiplenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi geçenlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da yaptığımız toplantılarda önemli mesajlar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin arkasında olacağını ve garantörlük hakkını mutlaka devam ettireceğini söylemiştir. Bu da bizler için önemlidir" diye konuştu.



"Aramızdaki bağlar güçleniyor"



Ulaşımın, iletişimin ve her türlü olanağın geliştiği günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşmanın çok daha kolay olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, "Konya'ya ulaşmak da bugün bizim geldiğimiz gibi 2,5 saat olmuştur. Her şey hızlanıyor, aramızdaki bağlar güçleniyor. Milletimizin gücüyle, teknolojinin imkanlarıyla aramızdaki ekonomik, kültürel ve siyasi her türlü bağın güçlenerek kendi halklarımıza daha fazla refah ve esenlik verebilmek için bu temasları önemli görüyorum. Bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA