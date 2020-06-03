Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Pandemide bisikletin güvenli olduğunu gördük
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Pandemide bisikletin güvenli olduğunu gördük

TÜRKİYE'nin bisiklet kullanımında örnek şehri olan ve 550 kilometre bisiklet yolu bulunan Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve bisikletliler, kullanımına dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Pandemide bisikletin güvenli olduğunu gördük
03.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:49

TÜRKİYE'nin bisiklet kullanımında örnek şehri olan ve 550 kilometre bisiklet yolu bulunan Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve bisikletliler, kullanımına dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Türkiye'de 'Bisiklet Master Planı' yapan ve bu planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylatan ilk şehrin Konya olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde gördük ki bisiklet çok güvenli. Sağlıklı bir çevre, güzel bir Konya ve çocuklarımıza daha iyi bir şehir bırakmak adına herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok noktasına bisiklet yolu yapıldı. 550 kilometre bisiklet yolu bulunan kentte, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık oluşturmak için bisiklet etkinliği gerçekleştirildi. Mevlana Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ve bisikletseverler katıldı. Konya'da bisikletin gelenek olduğunu belirten Başkan Altay, "Bugün bisiklet konuşan diğer şehirlerin planlamaları bile Konya Büyükşehir'in yaptığından daha az. Konya'da bisiklet bir gelenektir. Geçmişten itibaren insanlar ulaşım aracı olarak biraz da topografyanın verdiği avantajla bisikleti uzun süredir kullanıyor. Ama günümüzün karmaşasında, güvenlikle ilgili endişelerden dolayı bu durum günden güne azaldı. Bugün Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapıyoruz" diye konuştu. 

BİSİKLET MASTER PLANI Başkan Altay, 'Bisiklet Master Planı' ile bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:  "Toplu ulaşım araçlarının bisikletle entegrasyonu, yeni durakların yapılması, otoparklarda yeni bisiklet alanlarının oluşması, bisiklet uygulama sisteminin akıllı şehir sistemimize entegre edilmesi, paylaşımlı bisikletlerimizin sayısının bine çıkması gibi birçok çalışmamız var. İnşallah Konya'da özellikle bisiklet sürücülerinin kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam oluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun en temel yolu, bisiklet yollarını birbirine bağlamak ve güvenli hale getirmek. Altyapımızı daha da geliştirerek master planı çerçevesinde inşallah bu süreci tamamlayacağız. Ayrıca yine Türkiye'de ilk kez güvenli okul yolu projesiyle bazı okul yollarımızda öğrencilerimizin güvenli şekilde okullarına gidebilmeleri için gerekli tedbirleri alacağız. Tüm araç otoparklarımızda bisiklet için otoparklar oluşturuyoruz. Toplu ulaşım araçlarımıza bisiklet aparatları yapıyoruz. Tramvaylarımızda bisikletler için çözümler üretiyoruz. Artık Konya bisikletle eskiden olduğu gibi bundan sonra daha çok konuşulacak." 'PANDEMİ SÜRECİNDE BİSİKLETİN ÖNEMİ ARTTI'Pandemi sürecinde toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunması ve havalandırmayla ilgili zorlukların ortaya çıktığına dikkat çeken Altay, "Önemi arttı, bisiklet için kesinlikle böyle bir durum yok; sosyal mesafeye uygun, çok güvenli. Onun için sağlıklı bir çevre, güzel bir Konya ve çocuklarımıza daha iyi bir şehir bırakmak adına herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum. Artık Türkiye'de bisiklet denilince Konya daha çok konuşulacak. Bizler de bisikletleri daha çok kullanacağız" dedi.  Bisikletlilerden Tina Kölüş, Moskova'da büyüdüğünü, çocukluktan beri bisiklet kullandığını belirterek, Konya'nın da bisiklet yollarının uzunluğu, düz olması ve temizliği ile rahat bir şehir olduğunu söyledi.Tina Kölüş'ün kızı Aylin Kölüş (9) de annesi gibi bisikleti çok sevdiğini ve Konya'da bisiklet kullanmanın çok rahat olduğunu belirtti. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğrenim gören Burkina Fasolu Musa Moyenga, "Bisiklet benim için önemli bir şey. Konya'da bisiklet yolları çok güzel. Bisiklet gibi hizmetler için belediyeye teşekkür ediyorum" diye konuştu.Yaşar Durukan da insan vücudunu dinçleştirdiğini belirterek, "Bisiklet adamı dinç bırakıyor. Ben 30-35 senedir bisikletin üzerindeyim, benim arabam da bisiklet" dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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