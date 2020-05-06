Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Kovid-19'a karşı bisiklet tavsiyesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin, geleceğin ulaşım aracının bisiklet olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin, geleceğin ulaşım aracının bisiklet olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, bisikletin, sosyal mesafeye en uygun ulaşım aracı olduğunu belirtti.

Konya'da, yaygın olan bisiklet kullanımının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Bisiklet kullanımının daha çok artması için 320 kilometresi şehir merkezinde olmak üzere şehir genelinde 550 kilometre bisiklet yolu yaptık. Ayrıca bisiklet kullanımının daha güvenli hale gelmesi için de çaba sarf ediyoruz. Konya'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çeşitli etkinliklerle 100 bin çocuğumuza bisiklet hediye ettik. Bisiklet, Kovid-19 salgınından korunmak için en ideal ulaşım aracıdır. Bisiklet, karbon salınımının olmadığı tek şehir içi ulaşım aracıdır. Daha sağlıklı ve güzel bir dünya için birlikte pedal çevirelim."

Kaynak: AA