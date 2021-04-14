Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan kamyonetin takla atıp şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük'te kontrolden çıkan kamyonetin takla atıp şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar-Karabük karayolu Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. Recep D. idaresindeki 78 DB 283 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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