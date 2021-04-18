Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın boş arazideki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın boş arazideki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ereğli ilçesi Hortu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinden Karapınar ilçesine yönüne seyir halinde olan Eren Ö. yönetimindeki 33 DL 363 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Boş bir araziye giren araç ağaca çarparak durabildi. Kazada aracın sürücüsü Eren Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KONYA

Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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