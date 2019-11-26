Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

26.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:38

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan Özbekistan uyruklu kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükrüpaşa Sokak'ta yaşayan Özbekistan uyruklu K.D. ( 27), eşi E.D. (36) ile tartışmaya başladı. Kocası tarafından darbedilen K.D, eşini mutfakta aldığı bıçakla yaraladı.

Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

K.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA