Kocaeli, yelken şampiyonasına ev sahipliği yapacak
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Kocaeli, yelken şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Kocaeli, yelken şampiyonasına ev sahipliği yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Farklı şehir ve kulüplerden 50'den fazla sporcunun mücadele edeceği Milli Birlik ve Demokrasi Günü Kupası Yelken Yarışları, 14-15 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Farklı şehir ve kulüplerden 50'den fazla sporcunun mücadele edeceği Milli Birlik ve Demokrasi Günü Kupası Yelken Yarışları, 14-15 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Darıca Yelken Kulübü tarafından organize edilen Milli Birlik ve Demokrasi Günü Kupası Yelken Yarışlar, 14-15 Temmuz tarihinde Darıca Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek. Darıca Balyanoz Koyu parkurunda düzenlenecek olan yarışmada, Kocaeli, İzmir ve İstanbul illerinden farklı kulüplerden Optimist ve Laser kategorilerinde 50'den fazla sporcu mücadele edecek. Müsabakaları izlemek etmek isteyen vatandaşlar, Balyanoz Koyu Sahil Parkı'ndan yarışma heyecanına ortak olabilecek.

(İHA)

Kocaeli, yelken şampiyonasına ev sahipliği yapacak
Kocaeli, yelken şampiyonasına ev sahipliği yapacak
Kocaeli, yelken şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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