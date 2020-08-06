Kocaeli'de okuldan bilgisayar çaldığı iddiasıyla bir kişi yakalandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde okuldan dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde okuldan dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir okuldan 1 dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hırsızlık olayını O.U'nun gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüpheli şahsı gözaltına alan polis, ele geçirdiği dizüstü bilgisayarı okula teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA