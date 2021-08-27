Kocaeli'de "15. Sevgide Buluşalım" etkinliği
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Kocaeli'de "15. Sevgide Buluşalım" etkinliği

Kocaeli'de '15. Sevgide Buluşalım' etkinliği
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Kültür Sanat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Alevi ve Bektaşi derneklerinin katılımıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen "Sevgide Buluşalım" etkinliği gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Alevi ve Bektaşi derneklerinin katılımıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen "Sevgide Buluşalım" etkinliği gerçekleştirildi.

Sekapark'taki etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bazen, bazı ortamlarda aşurenin bir matem günü, hazreti Hüseyin ve yoldaşlarının şehit edilmesinin anıldığı bir gün olduğunun hatırlattı.

Büyükakın, "Neyin sevgisinde buluşuyoruz?" denildiğini ifade ederek, "Sevgi yoldur. Deyişlerde, 'Hz. Ali'nin, Hüseyin'in yoluna başımız feda.' deniyor. Aslında sevgi onların yolu. Biz o yolda buluşuyoruz. Hz. Muhammed'in, Hz. Ali'nin, Hz. Hüseyin'in, Hz. Hasan'ın yolunda, ehlibeytin yolunda buluşuyoruz." dedi.

"Anadolu topraklarında biz sevgiyi yoğurmuşuz, mayalamışız. Dünyaya buradan ruh vermişiz." diyen Büyükakın, şöyle konuştu:

"Yolumuz kardeşlik yolu. Bu vesile ile olabildiğince bir araya gelmek Hz. Hüseyin'in mücadelesini hatırlarken ne için var olduğumuzu hatırlamak için de bir araya geliyoruz. Hep birlikte insanlık için varız, hep birlikte Anadolu'yuz. Hep birlikte, bir arada olduğumuzda, çokluk içinde, birliği, vahdeti buluşturduğumuzda, ilahi aşktan var olduğumuzu hatırladığımızda, Allahtan geldiğimizi ve bir gün yine mutlaka ona döneceğimizi hatırladığımızda ve tüm insanların Allah'ın nuruyla yaratıldığını hatırladığımızda, o zaman can incitmenin, gönül incitmenin asıl mesele olduğunu, bin kere hacca da varsa gönül incittiğinde hiç bir kıymeti olmadığını, onun için söyler dururuz. Bu yol kutlu bir yol, bu yol insanlığın bugün içinde bulunduğu büyük sorunlarına nefes olacak bir yol."

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Taşvantepe Cem Evi Başkanı ve Kocaeli Cem Evleri Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber İncesu da 15.'si düzenlenen etkinlikle kardeşliğin dünyaya duyurulduğunu, yıllardır dünyaya örnek olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, konser verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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