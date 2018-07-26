KKTC'de 5 Bin Yıllık Tarih Yeniden Canlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bağlı Çatalköy belde sınırları içinde 2'nci Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu 3-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun ikincisi 3-14 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Çatalköy beldesinde yapılacak. Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyumla, beldede 5 bin yıl önce kurulan Vounous Nekropolünden çıkan ancak yurtdışına kaçırılan eserlerin replikalarına yeniden hayat verilmesi ve Vounous Nekropol alanının, yıl boyunca kullanılabileceği bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti, KKTC, Kıbrıs Rum Kesimi, Tunus, Letonya, Slovakya, Amerika Birleşik Devletleri ve İrlanda'dan 80'i aşkın profesyonel ve amatör seramik sanatçıları, akademisyen ve arkeologların katılımıyla bu yıl gerçekleşecek sempozyumla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenlendi.

KKTC Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, 2'nci Uluslararası Vounos Pişmiş Toprak Sempozyumu proje Başkanı Rauf Ersenal, Belediye Meclis Üyeleri ve sempozyuma katılacak bazı sanatçılar basın toplantısına katıldı.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediye meclisinin aldığı kararla düzenlenen Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumunun, 5 bin yıllık tarihi yeniden canlandırdığını vurgulayarak, amaçlarının, Vounous Nekropolünün bulunduğu alanın ülke turizmi tanıtımı ve kültür sanat yaşamına yıl boyunca hizmet verebileceği kalıcı ve profesyonel bir projeyi hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Sempozyuma geçen yıl 80 sanatçı ve akademisyenin katıldığını, vatandaşların da etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini anımsatan Hulusioğlu, bu yıl bu sayının üzerinde bir katılım olacağını dile getirdi.

Projenin hayat bulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Hulusioğlu, "Eğer ülkemizin ekonomik geleceği turizmdeyse, kültürümüzü ve sanatçımızı da aynı çerçeve içinde tanıtmamız gerekiyor. Belediye olarak bu gibi projelere büyük destek veriyoruz. Umarız ki devletimiz de bu gibi konularda ciddi politikalar üretir, belediye ve sivil toplum örgütlerinin hayat verdiği bu gibi projelere ciddi şekilde katkı koyar" diye konuştu.

Uluslararası Vounos Pişmiş Toprak Sempozyumu Proje Başkanı Rauf Ersenal, sempozyumun ülke tarihi ve kültürü için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, projenin hayata geçmesine katkı sağlayan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu'na, meclis üyelerine, organizasyon komitesi üyelerine, gönüllülere ve sempozyuma yer vererek uluslararası alanda duyurulmasına önemli katkı sağlayan basın-yayın kuruluşlarına teşekkür etti.

Ülkenin, tanıtımının sadece deniz-kum-kumarhanelerle yapılmaması, kültürel varlıklarının da ön plana çıkarılması gerektiğini vurgulayan Ersenal, Çatalköy Beleidyesi katkılarıyla gerçekleşen Vounous Projesinin, ülkeyi farklı bir ivmeyle tanıtacak ve diğer bölgelere de örnek olacak bir organizasyon haline geldiğini ifade etti.

Bu yıl organizasyona uluslararası anlamda çok büyük talep olduğunu dile getiren Ersenal, sempozyumun, dünya çapında önemli sanatçı akademisyen ve arkeologların katılımıyla gerçekleşeceğini anlattı.

Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Proje Koordinatörü Derman Atik de, sempozyumla 5 bin yıllık tarihin yeniden hayat bulduğunu belirterek, projeyi hayata geçiren herkese teşekkür etti.

Sempozyumla, hafızalardan kaybolma aşamasına gelen Vounous'un dünyada yeniden tanınmaya başladığını kaydeden Atik, projenin Çatalköy ve ülke tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Amaçlarının Vounous Köyünü, yıl boyunca üretim yapılacak bir merkez haline getirmek olduğunu dile getiren Atik, devlet yetkililerinin de Vounous Projesine sahip çıkmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. - LEFKOŞA