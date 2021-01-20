Kızılırmak kısmen buz tuttu
20.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:50
Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.
Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinin bazı kısımları buz tuttu.
Donan kısımların yüzeyinde yaklaşık 5 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.
Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya