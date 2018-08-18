Kızılırmak'a Yeni Köprü

Sivas'ın Zara ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Kızılırmak Nehri üzerine yeni köprü inşaatı başlatıldı.

Kızılırmak taşkın koruma inşaat işleri kapsamında, Kızılırmak Nehri üzerine araç ve yaya trafiğine açık betonarme köprü inşa ediliyor.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, yaptığı açıklamada, geçen yıl DSİ tarafından Kızılırmak nehrinin ilçe merkezinden geçen kısmında bin 950 metre çift taraflı betonarme duvar inşaatına başlandığını belirterek, "Bu yıl da araç ve yaya trafiğinin sağlanacağı bir betonarme köprünün inşaatına başlandı. 4 de sadece yaya trafiği için köprü inşa edilecek." dedi.

Pala, taşkın koruma duvarları ve köprülerin inşa edilmesinden sonra da çift taraflı ırmak sahili boyunca 2 bin 210 metre yol yapımı işinin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.