Kızıl Geyikler Doğaya Salındı

Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi kapsamında yetiştirilen 2 kızıl geyik doğal ortamına salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyiklerin Giresun'da yerleştirilmeye devam edildiği belirtildi.

Proje kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğünce 20 tane kızıl geyiğin 2013, 2014 ve 2015 yıllarında tabiatla buluşturulduğu hatırlatılarak, bu geyiklerin Alucra ilçesi Doludere köyü kırsalına yerleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Samsun Vezirköprü Kunduz Kızıl Geyik Üretme istasyonundan 2 adet erkek kızıl geyiğin Giresun'a getirildiği ifade edilerek, "Kızıl Geyikler Alucra ilçesi Doludere köyü bölgesinde geçen yıllarda doğaya salınan diğer kızıl geyiklerin bulunduğu doğal ortama yerleştirilmiştir." denildi.

Geyiklerin Giresun Şube Müdürlüğünce uydu üzerinden kontrolü ve takibinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğadaki yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaban hayvanı popülasyonunu dengede tutmak, neslini tüketmeden gelecek nesillerden ödünç alınan doğaya yaban hayatı yönünden katkı yapmak amacıyla önümüzdeki takip eden yıllar içerisinde bölgemize kızıl geyik yerleştirme çalışmaları devam edecektir."