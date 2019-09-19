19.09.2019 22:47

Kız Kardeşim Eğitim TIR'ı Trabzonlu kadınlarla buluştu

Proje kapsamında yıl sonuna kadar 9 bin kadına ulaşılması hedefleniyor

TRABZON - Yılsonuna kadar 13 ilde eğitim vermeyi planlayan Eğitim TIR'ı, Trabzonlu kadınlarla buluştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye işbirliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim TIR'ı 2019 eğitimleri için yola çıktı.

Bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadın ile bir araya gelen Kız Kardeşim projesi Trabzonlu kadınlara misafir oldu.

15-55 yaş arası kadınlara bir gün boyunca ebeveyn ve bilgi güvenliği konularında bilgilerin aktarıldığı Kız Kardeşim Eğitim TIR'ı, Trabzonlular tarafından büyük ilgi gördü. 2019 çalışmaları kapsamında 16 Eylül'de yola çıkan Eğitim TIR'ı ilk eğitimini Ordulu kadınlara verdi. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yollarda olacak Eğitim TIR'ı 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu ve Trabzon'un yanı sıra Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 13 proje iline ulaşacak.

Proje ile yılsonuna kadar 9 bin kadına ulaşılması hedefleniyor

Coca-Cola'nın, 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik hayatta etkin bir şekilde yer almasını destekleme hedefi bulunduğunu ifade eden Coca-Cola Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger "Bu kapsamda Türkiye'de 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Kız Kardeşim Projesi kapsamında sunulan eğitimler ile kadınların ekonomik hayatta etkin bir şekilde yer alması için çalışıyoruz. Projemiz bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. 2019 yılında ise 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Coca-Cola Türkiye olarak, kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını ve ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Trabzon İl TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Göç ise Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu olarak Kız Kardeşim Projesi'nin içerisinde yer almaktan onur duyduklarını belirterek "Bizler eğitimler, kurslar ve kurum destekleri ile üreten, istihdam oluşturma, katma değer kazandıran, kendi evine ve aynı zamanda yaşadığı bölgeye ekonomik açıdan değer katan girişimci kadınlar yaratmayı hedefliyoruz. Bir diğer deyişle Karadeniz kadınının gücünü harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Kız Kardeşim Projesi'ne katılarak yetenek, birikim ve cesaret özelliklerini bir arada kullanan, aynı zamanda risk alan ve ekonomik bir değer üreten kadınlarımızın yanındayız. Bütün katılımcı kadınlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Habitat Derneği Kız Kardeşim Projesi Operasyon Koordinatörü Uğurcan Top da "Kendi potansiyelini açığa çıkaran kadınların ekonomik hayata ve dolayısıyla topluma katkıları artıyor. Teknolojinin her geçen gün daha da geliştiği ve yeni olanaklar sunduğu günümüz dünyasında, yenilikçi teknolojilere ayak uydurmak hem kişisel gelişim hem de çağın gerisinde kalmamak adına oldukça büyük önem arz ediyor. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bu dijital dünyada kuşkusuz ki bilgi güvenliği de ciddi bir önem taşıyor. Ebeveyn ve bilgi güvenliğine ilişkin sunduğumuz eğitim ile katılımcıların internet kullanımlarında bu alandaki donanımlarının arttırılmasını amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA