Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

25.11.2020 18:30 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:35
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Peki, Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Her geçen gün artan koronavirüs vakaları sonrası alınan önlemler yeterli olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Peki, Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altındaki vatandaşlara gelen kısıtlamalar etkisini göstermesi beklenirken yeni kısıtlamalar olacak mı? Konu ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İnsan hareketliliğini kısıtlamalar gelebilir ama bunları bugünden konuşup karamsar bir şey vermek istemiyorum. Çok da telaffuz etmek istemiyorum. Toplumsal alanda alınan tedbirler yeterli, ben bunların işe yarayacağını inanıyorum. Ama burada önemli olan bu tedbirleri by-pass etmemek lazım. Kısa devre yapıp bunları geçersiz hale getirmememiz lazım. Çünkü ciddi anlamda insan hareketliliği azaldı. 30 milyondan fazla insan bu tedbirlerden etkileniyor ve sokağa çıkması azaldı. Mutlaka işe yarar. Ama bu 30 milyon insan evde bir araya gelirse konu-komşu, eş-dost, akraba, arkadaşlar birlikte oturup kalkıp, yemeler-içmeler, kutlamalar, birlikte maç seyretmeler olursa bu tedbirler işe yarmaz hale gelebilir. O zaman daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulabilir. Bunu yapmamak lazım. Hepimiz zorluk çekiyoruz, bedel ödüyoruz bari boşa gitmesin çektiğimiz bu sıkıntılar, sonuç alalım da en az hasarla çıkalım.Yoksa hem bu kısıtlamalardan maruz olacağız hem de yeni kısıtlamalara ihtiyaç duyulacak. Gerek yok. Bu süreçte yalnız olacağız, evimizde olacağız. Eş-dost-akrabalarla birlikte olmayacağız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

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