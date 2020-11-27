Kısıtlama başladı iş yerleri kapandı
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Kısıtlama başladı iş yerleri kapandı

27.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:03
Kısıtlama başladı iş yerleri kapandı

KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan karar kapsamında kısıtlamaya dahil olan iş yerleri saat 20.00'de kapandı Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında birçok işyerinin 20.

KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan karar kapsamında kısıtlamaya dahil olan iş yerleri saat 20.00'de kapandı 

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında birçok işyerinin 20.00'den sonra kapatılması, lokanta veya kafelerin ise sadece paket servisle hizmet vermesi kararı alınmıştı. Saatin 20.00 olmasıyla birlikte yasak kapsamındaki iş yerleri kapandı. Paket servis şeklinde hizmet verebilen iş yerleri kepenklerini indirdi. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Fatih Millet Caddesi'ndeki iş yerlerinin kapatıldığı görüldü. 

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- İstanbul
Kısıtlama başladı iş yerleri kapandı
Kısıtlama başladı iş yerleri kapandı
Kısıtlama başladı iş yerleri kapandı
Kısıtlama başladı iş yerleri kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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