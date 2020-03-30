Kırşehir'de zabıta ekipleri, evden çıkmayan yaşlıların ihtiyacını karşılıyor Kırşehir'de zabıta ekipleri, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Kırşehir'de zabıta ekipleri, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkışları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar için zabıtalardan ekip oluşturulduğunu ifade etti.

Belediyedeki Halkın Masası ya da Alo 153 hattını arayan 65 yaş üstü kişilere hizmet verildiğini belirten Ekicioğlu, bir çoğunun ilaçlarının alındığını, başta ekmek olmak üzere gıda alışverişi yapıldığını dile getirdi.

Sosyal medya hesaplarından sürekli bilgilendirici mesajlar verildiğini vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Kırşehir Belediyesi olarak ekibimizle birlikte her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de hemşehrilerimizin yanında

olmaya devam edeceğiz. Arayan vatandaşların evine giden zabıta ekipleri, siparişleri tedarik ediyor. Ekipler aynı zamanda hasta vatandaşların ilaçlarını da eczanelerden alarak hastalara ulaştırıyor."

Kaynak: AA